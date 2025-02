Puentes rotos entre el empresariado de Bariloche y el intendente Walter Cortés

La Cámara de Turismo y la Federación de Entidades Empresarias de Bariloche emitieron un pronunciamiento público con severas críticas al intendente Walter Cortés y advirtieron que sus políticas turísticas “están destinadas a afectar gravemente la economía de la ciudad, la inversión y el desarrollo”.

En el eje de la controversia está el manejo del Emprotur, que los empresarios defienden como una herramienta clave para garantizar el éxito de las temporadas turísticas. Pero su directorio está presidido por el secretario de Turismo y delegado directo de Cortés, Sergio Herrero, a quien señalaron como el responsable de “la peor gestión de la historia” en esa área.

La pulseada no es nueva, y escaló en las últimas semanas, después de que Cortés puso en entredicho la efectividad de las campañas de promoción turística y dijo que los comercios aportantes de los fondos -si se los consulta- no estarían de acuerdo con los gastos ejecutados.

Los empresarios lo cruzaron con acusaciones de “desconocimiento” y “desinformación”, y no ahorraron criticas sobre Herrero, con quien conviven en el directorio y mantuvieron varios roces y discusiones cuando les tocó debatir el último plan de acciones del Emprotur.

El comunicado que firman las cámaras señala la “profunda preocupación” que les genera el rumbo elegido por Cortés. Critican “la falta de diálogo, las amenazas y agresiones” que habrían existido en el seno del ente, y advierten que hoy en Bariloche “no existe una política turística clara ni liderazgo en la promoción del destino”.

Manifestaron que la línea fijada por Cortés y Herrero con la adhesión del dirigente sindical gastronómico Ovidio Zúñiga “podrían generar una disminución del turismo nacional e internacional” en Bariloche, al punto de “afectar gravemente la economía local, la inversión y el desarrollo, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo”.

Las acciones de promoción

Herrero dijo que en diciembre pasado le llevaron el último plan anual del Emprotur para que lo firme pero se negó porque quería tiempo para evaluarlo, y su decisión acentuó el disgusto empresario. El plan terminó aprobado un mes después incluso con su voto pero -subrayó- “con varios cambios” respecto del original.

El secretario de Cortés fue más allá de esas diferencias e introdujo otros motivos de rispidez. “Se enojan porque no les gustan que los controlen, solo porque yo les pido saber en qué y cómo se gasta el dinero -aseguró-. Les pedí rendición de cuentas del Bariloche a la Carta del año pasado y todavía no entregaron nada. Ahí el Emprotur puso 100 millones de pesos, y además cobraron entradas, cobraron por los carritos, vendieron publicidad. Tienen que aparece las rendiciones”.

Herrero admitió las diferencias y dijo que a los empresarios «no les gusta que los controlen». (archivo)

Recordó que la feria gastronómica se instaló en el Centro Cívico durante varios días “sin pagar ningún tipo de derecho”. Insistió en que “el conflicto es porque no presentan los papeles”.

Herrero hizo notar también que entre los empresarios no hay unanimidad y que varios hoteleros lo llamaron para decirle que no compartían las acusaciones y no se sentían representados. La Cámara de Chocolateros también sostuvo en un comunicado propio que no había sido consultada y que no compartía las expresiones del resto de las entidades.

Herrero puso justamente como ejemplo a la Fiesta del Chocolate, que es enteramente gratuita para el público y su realización se garantiza porque las empresas del sector “ponen dinero, ponen toneladas de chocolate y ponen su personal”.

También habló de la última Fiesta de la Nieve, cuya organización asumió en persona, y que terminó por “devolver” al ente parte del presupuesto asignado.

El destino del dinero

El presidente de la Cámara de Turismo, Néstor Denoya, dijo que “en el fondo” del cruce con el gobierno municipal está “la intención de Cortés de sacar la mitad de la plata del Emprotur para usarla en obras”. El Ente tiene para este año un presupuesto anual de casi 9.000 millones de pesos, pero solo la mitad de ese dinero está asegurada, porque es de recaudación municipal. El resto debería aportarlo la provincia, que desde hace más de un año suspendió su envío.

Denoya dijo que el intendente “no tiene un plan y mezcla todo”. Aclaró que para cambiar el destino de los fondos del Emprotur tendría que presentar un proyecto de ordenanza y “juntar ocho votos” en el Concejo, es decir una mayoría especial.

“Parece que Cortés y Herrero no ven la cola que hay para salir a Chile, para salir a Brasil, con un gobierno que mantiene el dólar planchado. La realidad es que estamos caros y sin una acciones continuadas y una buena estrategia de promoción el turismo en Bariloche se va a caer y va a quedar mucha gente en la calle”, dijo Denoya.

El comunicado de las cámaras defendió con énfasis el accionar del Emprotur y lo puso en cifras. Dijo que “el impacto económico en Bariloche es 176 veces mayor que la inversión realizada en promoción”.

Herrero no compartió ese argumento y los desafió: “si quieren que venga más gente que bajen los precios”. Reconoció que Cortés habló sobre la posibilidad de usar “el 30% del dinero del Emprotur” para obras de pavimento, pero “no es más que la expresión de deseos de alguien que quiere ver mejor a la ciudad. No es algo que esté en los papeles”.

Dijo que a pesar de la oposición empresaria, “si se hiciera una compulsa popular” la idea avanzaría sin tropiezos. Y en la misma línea cuestionó a las cámaras por haber querido imponerle en su momento a Cortés el nombre del secretario de Turismo. “Pasaron muchas cosas en el Emprotur, pero ahora se controla el dinero y no les gustó. Si quieren ir por ahí que armen un partido y que ganen”, afirmó.

Denoya acusó a Herrero de haber borrado “todos los mensajes” descalificadores que les dedicó en 30 años, antes de ser funcionario, mientras ahora “se sube a todos los aviones” de los viajes promocionales. Dijo que “nadie quiere compartir un espacio con el secretario porque es un tipo violento y no está acostumbrado a disentir, no le gustan los espacios transversales”.