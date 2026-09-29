Quién era Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que murió a los 74 años en La Rioja

Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, murió este martes a los 74 años. Abogado con más de cinco décadas de trayectoria, había llegado al Congreso en 2023 y ocupaba un lugar clave en el Senado por su vínculo con los temas judiciales.

La muerte de Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, generó conmoción este martes en el ámbito político. El legislador tenía 74 años y fue encontrado sin vida en su domicilio de la capital riojana.

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente la causa de su muerte y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Pagotto había llegado al Senado en diciembre de 2023 y durante los últimos años adquirió protagonismo por su participación en las discusiones judiciales y su rol al frente de comisiones estratégicas de la Cámara alta.

Quién era Juan Carlos Pagotto

Juan Carlos Pagotto nació en Mendoza en 1952, aunque desarrolló prácticamente toda su vida profesional y política en La Rioja, provincia a la que representaba en el Senado.

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), acumuló más de cinco décadas de ejercicio profesional antes de asumir su banca nacional.

Su relación con la política, sin embargo, había comenzado mucho antes. Participó como convencional constituyente durante la reforma de la Constitución de La Rioja de 1985-1986 y posteriormente fue diputado provincial por el departamento de Chilecito entre 1993 y 1997.

Después permaneció más de dos décadas alejado de los cargos electivos, aunque mantuvo vínculos con la política riojana.

De su relación con el menemismo a La Libertad Avanza

Uno de los aspectos particulares de la trayectoria de Pagotto fue su histórica cercanía con el peronismo y con la familia Menem.

El propio dirigente contó públicamente que había comenzado a militar a los 15 años y reconoció su extensa relación con Carlos Menem y Eduardo Menem.

Décadas más tarde, su recorrido político tomó otra dirección.

En las elecciones de 2023 fue candidato por La Libertad Avanza y consiguió una de las bancas correspondientes a La Rioja en el Senado de la Nación.

Juró como senador en diciembre de ese año y su mandato se extendía hasta diciembre de 2029.

El importante lugar que ocupaba Pagotto en el Senado

Su profesión de abogado terminó marcando buena parte de su actividad legislativa.

Pagotto estuvo al frente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y también presidió la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo durante parte de su paso por el Congreso.

En 2026 asumió además la presidencia de la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado, encargada de analizar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces, fiscales, defensores, diplomáticos y otros funcionarios que necesitan el aval de la Cámara alta.

El sitio oficial del Senado todavía lo registraba como presidente de esa comisión, que durante este año tuvo una intensa actividad vinculada con los nombramientos pendientes en la Justicia federal.

Las polémicas que atravesaron su carrera

La trayectoria de Pagotto también estuvo atravesada por controversias.

Antes de llegar al Senado había ejercido como abogado defensor en distintas causas judiciales, entre ellas procesos relacionados con acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Ya como senador, protagonizó otra fuerte controversia en 2024 durante el debate por la modificación del Código Penal relacionada con la sustracción y comercialización de menores.

Durante aquella discusión realizó declaraciones acerca de la posibilidad de contemplar situaciones en las que progenitores entregaran a sus hijos “por necesidad”. Sus dichos generaron fuertes cuestionamientos y posteriormente aclaró que su intención era discutir el alcance de las penas y la protección del resto de las familias involucradas.

La última actividad de Juan Carlos Pagotto en el Senado

Pagotto había participado recientemente de la actividad parlamentaria.

El jueves 24 de septiembre intervino en la sesión en la que el Senado debatió, entre otros temas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de subsidios de Zonas Frías.

Durante el debate sobre el Banco Central defendió la iniciativa impulsada por el oficialismo, aunque reconoció que no consideraba que se tratara de una norma definitiva y sostuvo que podría requerir modificaciones posteriores.

Cinco días después, este martes 29 de septiembre, se confirmó su muerte a los 74 años.

La noticia abrió además el proceso institucional para cubrir la banca de La Rioja que Pagotto ocupaba desde 2023, mientras se aguardan precisiones oficiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Con información de: Medios riojanos, La Nación, TN y Senado de la Nación