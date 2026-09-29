Murió el senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto: era de La Rioja y encabezaba la Comisión de Acuerdos

El senador por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió este martes 29 de septiembre. Según los primeros reportes, esta mañana su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en la capital de la provincia por miembros de su familia.

Ahora, el personal policial y médicos forenses trabajan en el lugar para establecer la causa de muerte.

Juan Carlos Pagotto nació en Mendoza pero vivía en La Rioja hace años. El legislador presidía la Comisión de Acuerdos, área que trató el nombramiento de más de 200 judiciales el último año. “Es hombre de los Menem”, así lo definían en el Senado a este abogado, según La Nación.

Quién era Juan Carlos Pagotto, el senador de La Libertad Avanza que murió a los 74 años en La Rioja

Juan Carlos Pagotto nació en Mendoza en 1952, aunque desarrolló prácticamente toda su vida profesional y política en La Rioja, provincia a la que representaba en el Senado.

bogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), acumuló más de cinco décadas de ejercicio profesional antes de asumir su banca nacional.

Su relación con la política, sin embargo, había comenzado mucho antes. Participó como convencional constituyente durante la reforma de la Constitución de La Rioja de 1985-1986 y posteriormente fue diputado provincial por el departamento de Chilecito entre 1993 y 1997.

Después permaneció más de dos décadas alejado de los cargos electivos, aunque mantuvo vínculos con la política riojana.

De su relación con el menemismo a La Libertad Avanza

Uno de los aspectos particulares de la trayectoria de Pagotto fue su histórica cercanía con el peronismo y con la familia Menem.

El propio dirigente contó públicamente que había comenzado a militar a los 15 años y reconoció su extensa relación con Carlos Menem y Eduardo Menem.

Décadas más tarde, su recorrido político tomó otra dirección.

En las elecciones de 2023 fue candidato por La Libertad Avanza y consiguió una de las bancas correspondientes a La Rioja en el Senado de la Nación.

Juró como senador en diciembre de ese año y su mandato se extendía hasta diciembre de 2029.

El importante lugar que ocupaba Pagotto en el Senado

Su profesión de abogado terminó marcando buena parte de su actividad legislativa.

Pagotto estuvo al frente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y también presidió la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo durante parte de su paso por el Congreso.

En 2026 asumió además la presidencia de la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado, encargada de analizar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces, fiscales, defensores, diplomáticos y otros funcionarios que necesitan el aval de la Cámara alta.

El sitio oficial del Senado todavía lo registraba como presidente de esa comisión, que durante este año tuvo una intensa actividad vinculada con los nombramientos pendientes en la Justicia federal.