Quién era la custodia del presidente Alberto Fernández que murió en un accidente

La sargenta primero y personal de Casa Militar Yanina Mariel Larese murió en la madrugada de hoy en un accidente automovilístico cuando se dirigía a San Luis para realizar la avanzada de seguridad para una visita del presidente Alberto Fernández a ese distrito.

La integrante del servicio de seguridad «falleció en el Hospital Regional de Río Cuarto como consecuencia de las heridas recibidas durante un accidente de tránsito», informó Presidencia en un comunicado.

El presidente Alberto Fernández expresó sus condolencias por el fallecimiento de la integrante del servicio de seguridad y le deseó una «rápida recuperación» a los acompañantes.

Yanina tenía 39 años, vivía en la provincia de Buenos Aires y era madre de dos niños. Estaba casada desde el 2012 con Enzo Rafael Torres, quien también pertenencia al Ejército.

Según la actividad que ambos compartían en sus redes sociales, los cuatro solían hacer salidas en familia a pasear. Tenía, al menos, una hermana.

Yanina estaba casada con otro integrante de las fuerzas militares. Foto Facebook.

La noticia generó profunda conmoción en su círculo de familiares y amigos que la despidieron en redes sociales con conmovedores mensajes. «Sigo sin creerlo, no se porque la vida es así tan dura, amiga, compañera, curso, te fuiste tan pronto, y es un dolor terrible y sigo sin comprenderlo», sostuvo una familiar de Yanina.

Otra mujer la despidió «te voy a recordar siempre mi bella flaca la de la sonrisa linda danos fuerza para este gran dolor. Dale mucha fuerza a tu flia vuelta alto».

“Intentando procesar la peor de las noticias. Enojada con la vida por llevarse a personas que no lo merecen. Hoy llegué a casa y a los pocos minutos nos enteramos de que te fuiste, no lo entiendo, no lo comprendo. Te fuiste dando todo de vos, cumpliendo con tu deber”, sumó otra amiga.