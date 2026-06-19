Quién es Adrián Ravier, el economista que será el nuevo vocero del Gobierno

El Gobierno nacional confirmó que el economista Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial, en reemplazo de Manuel Adorni, quien anunció la designación tras reunirse con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Adrián Ravier, el académico que será vocero presidencial

Con su llegada, la Casa Rosada incorpora a una figura de fuerte perfil académico, estrechamente vinculada al mandatario y alineada con las ideas económicas que impulsa la administración libertaria.

Ravier, de 48 años, nació en la ciudad de Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978 y construyó su carrera alrededor de la docencia, la investigación y la difusión de las ideas liberales. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee una maestría en Economía y Administración de Empresas obtenida en ESEADE y un doctorado en Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, de España.

Su trayectoria académica incluye el dictado de clases en universidades como la UBA, ESEADE, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Universidad del CEMA (UCEMA), donde actualmente enseña Macroeconomía. También se desempeña como profesor de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa.

Especialista en la Escuela Austríaca de Economía, Ravier publicó numerosos libros y trabajos de investigación sobre política monetaria, crecimiento económico y teoría económica. A lo largo de los años compartió actividades académicas con Javier Milei y ambos participaron en presentaciones de publicaciones y conferencias dedicadas al pensamiento liberal. Entre ellas se destaca el libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

Su desembarco en la política llegó en 2025, cuando encabezó la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en La Pampa, espacio con el que obtuvo una banca como diputado nacional. Además, preside el partido oficialista en esa provincia y se consolidó como uno de los principales referentes libertarios del interior del país.

La designación de Ravier también representa un cambio en la estrategia comunicacional del Ejecutivo. Su perfil técnico y su experiencia como docente y divulgador económico son vistos por el oficialismo como atributos para explicar las políticas del Gobierno en un contexto político complejo.

Tras conocerse el anuncio, tanto Manuel Adorni como el asesor presidencial Santiago Caputo felicitaron públicamente al economista a través de las redes sociales. Ahora, Ravier tendrá la responsabilidad de convertirse en la voz oficial de la Casa Rosada y uno de los funcionarios con mayor exposición pública del Gobierno de Javier Milei.

Con información de NA