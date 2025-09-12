Quién es el juez federal de Roca que tras maltratar a una defensora, abandonó una audiencia (Archivo/Cecilia Maletti)

Un juez federal de Roca protagonizó un polémico episodio durante una audiencia judicial en la que maltrató a una defensora oficial y posteriormente abandonó la sala. El hecho ocurrió el miércoles 10 de septiembre. Aseguran que solo le habían pedido un cuarto intermedio de cinco minutos y enojado, abandonó la audiencia durante casi 20.

Quién es el Juez Federal de Roca

El profesional Hugo Horacio Greca. Este incidente se suma a otras controversias relacionadas con su actuación, como una causa archivada por abuso de autoridad en la investigación de la muerte de un soldado.

Hugo Horacio Greca es un juez federal de la provincia de Río Negro. Ocupó cargos subrogantes en varios juzgados federales, incluyendo Viedma y Bariloche, y también fue designado subrogante en la Cámara Federal de Roca.

Se desempeñó en diversas áreas dentro del Poder Judicial, incluyendo Secretaría de Ejecuciones Tributarias y Previsionales. También tuvo experiencia como fiscal federal subrogante en Lomas de Zamora y auxiliar fiscal en la Procuraduría de Narcocriminalidad.

Greca tiene estudios de posgrado, incluyendo una Maestría en Magistratura Judicial de la Universidad de Buenos Aires y un curso de Mediación. Ha recibido felicitaciones por su labor, como una otorgada por el Tribunal Oral N° 15 por la detención de una persona que intentó sustraer un expediente.