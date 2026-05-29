La agenda oficial de Javier Milei: encuentros clave con el gemólogo inglés y la Cámara de Especialidades Medicinales

El presidente Javier Milei mantendrá encuentros clave este viernes. Según su agenda oficial, recibirá en la Casa Rosada al gemólogo inglés Maurice Ostro, y también tendrá una audiencia con autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM).

La agenda de Javier Milei

Según se pudo establecer, el empresario y filántropo visitará el Palacio de Gobierno a las 10. Será un nuevo contacto con el mandatario ya que ambos se han reunido en ocasiones anteriores.

Si bien no se conoce en detalle el motivo de la reunión, trascendió que el inglés estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos.

Maurice Ostro posee la gema de topacio azul más grande del mundo, la misma fue hallada por su padre en Minas Gerais, Brasil, y su familia la donó para ser exhibida en la Galería de Minerales en 2016. Según lo informado en el sitio del registro oficial de obsequios, Javier Milei recibió unos gemelos y una pulsera de la piedra en cuestión.

Cabe recordar que el intercambio llega en medio del lanzamiento del Super RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones.

Otra actividad del presidente, se programó para el mediodía. Javier Milei sumó un cónclave con representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM), entidad que cuenta con «100 años de compromiso con la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad».

La reunión con el titular de la entidad, Gastón Domingues Caetano, se enmarca en medio de las tensiones abiertas a raíz del tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una de las claves del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina.

La agenda del presidente se completa también con otro encuentro, a las 11, en la sede de Gobierno. La misma será con una delegación de Estados Unidos de la Cámara de Representantes del partido republicano. Trascendió que de esta cita podrían participar: Mario Diaz-Balart(R-FL), Enrique Cuellar (D-TX), Andrew Harris (R-MD), Chuck Edwards (R-NC), David Rouzer (R-NC), Jay Obernolte (R-CA), Brian Monahan y Susan Adams.

Con información de Noticias Argentinas