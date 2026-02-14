Quirno de gira en Alemania: dialogó con Ucrania sobre el conflicto con Rusia y respaldó las negociaciones de paz de Trump

El canciller, Pablo Quirno, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha. El encuentro se concretó en Alemania y uno de los temas centrales que formaron para de la conversación, fue el conflicto en curso con Rusia.

El funcionario le expresó a su par ucraniano que cuenta con el respaldo de Argentina en la situación y también reafirmó su alineamiento político con el plan de paz que impulsó Donald Trump.

Pablo Quirno se reunió con el canciller de Ucrania

El encuentro entre los cancilleres la hizo pública el mismo Pablo Quirno en su cuenta de la red social X, en donde detalló que la cita se realizó en la ciudad alemana de Múnich.

«Analizamos el escenario internacional, la evolución del conflicto con Rusia y los esfuerzos diplomáticos en curso. La Argentina apoya las conversaciones de paz facilitadas por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto armado», escribió.

En el mismo posteo que publicó este 14 de febrero, el canciller afirmó que la Argentina seguirá «trabajando activamente» para contribuir a una «paz justa y duradera».

El canciller ucraniano, por su parte, calificó el encuentro con el argentino como «productivo» y en un posteo, destacó que valora el apoyo «consistente y basado en principios» de Argentina a la «soberanía e integridad territorial» de Ucrania.

Sybiha indicó que informó su «contraparte argentina sobre los esfuerzos de paz, los resultados de las últimas gestiones diplomáticas y los preparativos para la próxima reunión en Ginebra. También puse al tanto a mi colega sobre la situación en el frente de batalla y las consecuencias de los ataques rusos en el sistema energético de Ucrania». Tras esto agregó que ambas partes acordaron profundizar la cooperación en «todas las áreas de interés mutuo» e «intensificar el diálogo político en todos los niveles».

Pablo Quirno de gira en Alemania

Con una agenda marcada a fuego por la geopolítica y la defensa, la delegación argentina encabezada por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, inició el viernes su participación en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich.

El gobierno de Javier Milei busca posicionarse como un aliado estratégico de Occidente y exhibir su nueva doctrina de «mano dura» contra las amenazas internacionales.

El evento en Alemania funciona como una vidriera para la política exterior libertaria: alineamiento irrestricto con Israel y Estados Unidos, y rechazo a los regímenes que promueven el terrorismo.

El punto más alto de la agenda política será la reunión bilateral entre Quirno y el canciller de Israel, Gideon Sa’ar. El encuentro tiene un fuerte valor simbólico: se da luego de que Argentina designara oficialmente a la Fuerza Quds (brazo de la Guardia Revolucionaria de Irán) como organización terrorista.

Por su parte, la presencia de Presti en Múnich es la continuación directa de la cumbre militar que se realizó hace 48 horas en Washington. Allí, el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare, acordó con el Pentágono trabajar bajo el concepto de «seguridad multidimensional».

Esto implica que Argentina cooperará con Estados Unidos para combatir no solo amenazas militares tradicionales, sino también al narcotráfico a gran escala y las «empresas criminales» en el hemisferio.

Aunque el foco es la seguridad, la delegación no desaprovechará el viaje para temas estratégicos:

Inversiones: Quirno tiene agendada una reunión con su par de China, Wang Yi , y con el CEO de la petrolera de Abu Dhabi , claves para atraer capitales a Vaca Muerta.



Quirno tiene agendada una reunión con su par de , y con el CEO de la petrolera de , claves para atraer capitales a Vaca Muerta. Malvinas: Aunque se enfrió la posibilidad de una reunión formal con el Reino Unido para destrabar el embargo militar, la postura argentina sigue firme en el reclamo diplomático de soberanía, buscando modernizar sus Fuerzas Armadas sin renunciar al reclamo histórico.

Con información de Infobae.