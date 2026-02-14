Acuerdo comercial con Estados Unidos: el Gobierno ajusta detalles pero se complica su debate en extraordinarias

El Gobierno esta semana tuvo grandes triunfos en el Congreso, avanzó con la reforma laboral, con la ley penal juvenil que baja la imputabilidad de 16 a 14 años y pudo conseguir la ratificación del acuerdo comercial Mercosur-UE. Sin embargo su lista de metas es larga y ahora entre sus prioridades, está el tratamiento del acuerdo que la Argentina firmó con Estados Unidos.

El panorama en esta ocasión es más complejo y si bien el oficialismo está armando sus estrategias, el debate podría quedar excluido de las sesiones extraordinarias que se están llevando a cabo durante este mes.

Panorama complejo para el acuerdo comercial con Estados Unidos en el Congreso

La complejidad de que el acuerdo pueda ingresar en extraordinarias se debe a que el Gobierno debe terminar de preparar los detalles del proyecto que enviará al Congreso, pero también se suma el hecho de que se tienen que cambiar varias leyes actuales para poder cumplir con lo pactado con el país norteamericano.

Mientras en el Senado se discutía la reforma laboral, en la Casa Rosada se estuvo trabajando intensamente en el texto del tratado. La administración del presidente Javier Milei quiere al menos comenzar con el proceso legislativo durante febrero.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue quien se encargó de manifestar estas intenciones tras precisar en su conferencia de prensa que se estaban «terminando de analizar» todas las opciones: «Si los tiempos acompañan será enviado a extraordinarias, si no, será seguramente de los primeros proyectos que enviaremos a partir del primero de marzo«, remarcó el funcionario.

En tanto en Diputados consideran que, una vez que esté lista, la iniciativa debería entrar también por el mismo recinto. No obstante, la Cámara baja aún tiene en carpeta debatir la reforma laboral que ya tiene la media sanción del Senado.

Varios referentes del bloque libertario consideran que el convenio comercial con Estados Unidos debería esperar hasta las sesiones ordinarias, sobre todo porque deben modificar varias normas para poder cumplir con lo que prometió a cambio la Argentina.

Una de las cosas más complejas es que, para que entren en vigencia los beneficios arancelarios, las autoridades norteamericanas exigieron que el país adhiera a un conjunto de convenios internacionales como el Tratado de Cooperación en materia de Patente (PCT, por sus siglas en inglés).

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que la incorporación a ese régimen ya tiene media sanción por parte de Diputados desde hace 29 años. «Es decir que ocho Gobiernos le hicieron el juego a los lobbies y se hicieron los ‘dolobus’. La aprobación del PCT va a implicar un antes y después para la ciencia en Argentina. Mucho bla bla con la comunidad científica del kirchnerismo, pero, mamita, le prohibían a los científicos patentar sus invenciones en el país», fue el cuestionamiento que lanzó en sus redes sociales.

El funcionario adelantó que también se pide «normalizar la situación con los tratados de Bruselas sobre señales por Satélite; de Budapest sobre depósito de microorganismos; acta de Ginebra sobre dibujos y modelos industriales; protocolo de Madrid de registro internacional de marcas; tratado sobre derecho de patentes; de Singapur sobre derechos de marcas y el Convenio UPOV 91″.

Todas estas son cuestiones que deberán ser discutidas en el ámbito parlamentario y es por este motivo que se podría demorar la aplicación del acuerdo comercial. Una vez que concluya con todas estas etapas legislativas, el Poder Ejecutivo estaría en condiciones de ratificar el instrumento y completar los pasos internacionales correspondientes, como el intercambio de notificaciones o el depósito formal, según establezca el propio tratado.

Con información de Infobae