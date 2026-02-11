Javier Milei le envió una carta al papa León XIV y lo invitó a visitar la Argentina

El Gobierno confirmó mediante un comunicado que el presidente Javier Milei le envió una carta al papa León XIV para hacerle una invitación formal a que visite el país. El escrito fue entregado por el mismo canciller Pablo Quirno.

En el comunicado que publicó este 11 de febrero manifestaron que la iniciativa se impulsó para fue para reafirmar la voluntad de trabajar de manera conjunta con «la Santa Sede en favor de la paz».

Javier Milei le envió una carta al papa León XIV: el comunicado oficial

El comunicado que se publicó cerca del mediodía en la cuenta de X de la Cancillería Argentina resalta que la carta se entregó cuenta con la firma del presidente Javier Milei y es una invitación especial para que el papa «visite la República Argentina».

«Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales», expresa.

A su vez argumenta que con la propuesta, el canciller «reafirmó la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos».