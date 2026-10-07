Ratificaron por ley el acuerdo con las petroleras para mejorar 160 kilómetros de ruta en Vaca Muerta

La Legislatura ratificó por ley el acuerdo firmado entre el gobierno de Neuquén y 15 compañías hidrocarburíferas para asfaltar o reasfaltar 160 kilómetros de ruta en el corazón productivo de Vaca Muerta.

La iniciativa recibió 22 votos a favor y 8 en contra, quedando en condiciones de tratarse en particular. El oficialismo de Comunidad, que responde al gobernador Rolando Figueroa, encontró apoyos en sus bloques aliados y otras bancadas que suelen acompañar sus propuestas como el MPN, Fuerza Libertaria y Juntos. Por la negativa, en cambio, se pronunciaron los diputados del peronismo, la izquierda y el interbloque Neuquén República.

Regalías por rutas, el acuerdo entre Neuquén y las petroleras

Como se informó a lo largo del debate en comisión, el convenio consiste en un prefinanciamiento de 177,6 millones de dólares para invertir en infraestructura vial sobre el principal corredor petrolero de la provincia.

Las obras se realizarán sobre tres rutas provinciales como la 8, la 7 y la 51, donde se harán tareas de pavimentación o repavimentación según corresponda en los tramos seleccionados.

La discusión, tanto en el recinto como en las anteriores instancias del proceso legislativo, se centró en el mecanismo acordado entre el Gobierno y las empresas petroleras, que financiarán los trabajos mediante un adelanto de regalías.

Según informó el diputado Damián Canuto del PRO, quien actuó como uno de los miembros informantes, los desembolsos se irán haciendo a medida que se presenten los certificados de obra, cuya ejecución estará a cargo de la Provincia con supervisión de las compañías.

Lépore, uno de los miembros informantes de la iniciativa. Foto: Cecilia Maletti.

Los aportes serán devueltos a las petroleras a partir de los 30 meses de cada partida efectivamente realizada. Este mecanismo se concretará con deducciones a cuenta de futuras regalías o el pago de peajes.

En el caso de las regalías, cada empresa podrá descontar hasta el 20% de lo que deba pagar a nivel mensual, por lo que el proceso de recupero también será paulatino. El dinero se girará a una cuenta especial administrada por Fiduciaria Neuquina S.A.

Dónde se harán las obras

Los trabajos incluidos en el entendimiento apuntan, para el oficialismo, a descongestionar el tránsito hacia Vaca Muerta y liberar el elevado nivel de circulación que tiene la Ruta 7, que es hoy la principal vía de acceso a los yacimientos ubicados en inmediaciones de Añelo.

Sobre la Ruta 8 las mejoras se dividirán en dos sectores. Por un lado se asfaltarán cerca de 90 kilómetros entre Crucero Catriel y la intersección con el Camino de la Tortuga. Por el otro, se reasfaltará el tramo ubicado entre la intersección con la Ruta 7 y la rotonda con la Ruta 51.

De la Ruta 7, por su parte, se repavimentarán 15 kilómetros fundamentales. Son los que se ubican entre el límite con Río Negro y la intersección con la Ruta 8, empalme además se construirá un rotonda. El trayecto atraviesa la zona urbana de San Patricio del Chañar, una de las localidades más afectadas por la expansión de la demanda habitacional y urbana de la formación no convencional.

Además se pavimentarán y repavimentarán 40 kilómetros de la Ruta 51, entre la intersección con la Ruta 8 y el cruce de la Ruta 17, al sur de Añelo y Loma La Lata.

El oficialismo presentó el proyecto como un préstamo en dólares a tasa cero. En rigor, se trata de fondos que pertenecen a la Provincia, aunque todavía no se abonaron. La devolución tendrá la posibilidad de realizarse no solo por medio de las regalías, sino también con los peajes que se instalarán en las tres rutas contempladas.

Cuando se dieron los detalles del documento se indicó que el monto aportado por cada firma se determinó de acuerdo al acreaje y la producción. Las 15 empresas son YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas, Pampa Energía, Wintershall Dea, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources, Tecpetrol, Compañía de Hidrocarburo No Convencional y Compañía de Desarrollo No Convencional.

Un negociador fuerte o débil

Desde la oposición objetaron la «debilidad» de la negociación oficial. Darío Peralta, de Unión por la Patria, dijo que las obras podrían haber sido pagadas por las compañías por la «ganancia extraordinaria» que está generando el alza en el precio del barril de petróleo.

En la misma sintonía se mostraron los legisladores Brenda Buchiniz (Cumplir) y César Gass (UCR) , quien criticó que el «privado no ponga capital» más allá de adelantar fondos que luego le serán devueltos.

Francisco Lépore, de Avanzar, valoró el esquema definido por el Gobierno y calificó como «ridículo» oponerse a un préstamo en dólares «a tasa cero».

El diputado también cruzó a Buchiniz luego de la que legisladora asegurara que las obras podían realizarse «ahorrando 20 días de ingresos propios», sin la necesidad de solicitar un préstamo como en este caso. «Por suerte el gobernador no la escucha a la diputada, marcó.

La Provincia ya lanzó la licitación de los proyectos ejecutivos para las tareas sobre la Ruta 8 y la 51. La Ruta 7 también tiene planes de mejoras, aunque en una segunda etapa, en el tramo que va desde la Ruta 8 hasta la Ruta 5, al norte de Añelo.