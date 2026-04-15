Reabren el convenio colectivo de una empresa pública en Neuquén: temen que no haya ascensos por años

El convenio colectivo trabajo que rige para los más de 600 trabajadores que se desempeñan en la dirección provincial de Vialidad será nuevamente analizado por el gobierno de Neuquén y los sindicatos que cuentan con representación en la compañía.

La convocatoria fue formalizada por el Ejecutivo por medio del decreto 497/2026 que se publicó ayer en el Boletín Oficial.

Allí, se informó la autorización para «la reapertura del Procedimiento de Negociación Paritaria Sectorial de los trabajadores/as comprendidos/as dentro del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el personal dependiente de la dirección provincial de Vialidad (D.P.V), ley 3387».

Paritaria en Vialidad: «Podemos tener 10 años sin ascensos»

El llamado fue formalizado dos años después de la implementación del actual convenio, que demandó de un extenso proceso de negociación. «Comenzamos en 2019 y lo pusimos en práctica en 2023», le dijo a Diario RÍO NEGRO Carlos Roselli, secretario general de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp)

El representante gremial explicó que, por ley, se puede exigir la reapertura del convenio cada dos años, por lo que desde 2025 «quedamos habilitados» para solicitar la negociación paritaria con el Gobierno.

Entre las principales preocupaciones del sindicato, Roselli indicó que se planteará la cuestión de los ascensos. Detalló que en la actualidad, el personal de la empresa se divide en cuatro niveles. Pero los corrimientos solo se habilitan cuando se producen vacantes, por ejemplo, luego de una jubilación.

«Lo que planteamos es que si, después de tres años no tuviste la posibilidad de rendir para ningún cargo, puedas ascender automáticamente al siguiente nivel de la carrera administrativa», precisó.

Según dijo, con el esquema actual y el ingreso de personal joven en el último tiempo, «podemos llegar a tener 10 años sin ascensos, porque no va haber personal cerca de jubilarse».

En el convenio colectivo de trabajo se acuerdan las condiciones laborales obligatorias para un sector o una empresa, como sucede en esta ocasión con Vialidad. Quedan aclarados, por ejemplo, los derechos de cada parte, las modalidades de ingreso, las jornadas de trabajo y el régimen de sumarios.

Los pasos a seguir y la cuestión salarial

Para avanzar con el procedimiento de negociación colectiva el Ejecutivo nombró a un equipo de paritarios titulares y suplentes. Lo mismo tendrá que hacer la Unavp, que por volumen de afiliados, contará con mayoría de representantes. «Si otros gremios, como ATE y UPCN, tienen presencia en la empresa, pueden contar con un delegado por la minoría», afirmó el representante vial.

Roselli recordó que el convenio que regía antes de 2023 «estaba totalmente desfasado», situación que motivó un extenso debate entre el gremio y el Gobierno. En total las conversaciones se prolongaron durante casi tres años, con varias idas y vueltas, por artículos y complementos del salario que se buscaban incorporar.

El resultado, para el dirigente de Unavp, fue bueno, porque el convenio actual «es uno de los más modernos» en la administración pública, afirmó. Incluso, señaló que fue utilizado como guía para otras reparticiones del Estado provincial.

Después de la convocatoria del Gobierno, que fue notificada esta semana, seguirá el llamado a la primera reunión en el ámbito de la secretaría de Trabajo. Esto podría producirse antes de fin de mes, con la finalidad de fijar los principales lineamientos de trabajo.

Al ser consultado por la cuestión salarial, recordó que, como la mayoría de los sindicatos estatales a excepción de ATEN, el último convenio acordado se firmó para el primer semestre de 2026.

«En julio nos volveremos a reunir; entendemos que también hay expectativas entre los compañeros porque llegue alguna mejora en el convenio. Es una posibilidad», sumó Roselli.

Un conflicto reciente

La dirección de Vialidad viene de ser escenario de conflicto la semana pasada. Los planteos surgieron por un decreto del Gobierno provincial que constituyó a la empresa Aéreo Neuquén para sustituir a la anterior empresa Vial Neuquén S.A.

Ante inquietud gremial, que incluso derivó en el anuncio de medidas de fuerza, desde el Ejecutivo aclararon que la nueva compañía estará dedicada exclusivamente a la actividad aeronáutica, sin sobreposición de tareas con el organismo vial como se temía en un primer momento.