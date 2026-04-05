El renacimiento de Vial Neuquén como Aéreo Neuquén

Uno de los objetivos del gobierno es reactivar el aeropuerto de Zapala (Municipalidad de Zapala)

El gobernador Rolando Figueroa reactivó por decreto la sociedad Vial Neuquén, una entidad creada originalmente en 2011 durante la gestión de Jorge Sapag.

La empresa, que había sido disuelta ese mismo año tras el rechazo de sectores que la consideraban un organismo paralelo a Vialidad, nunca llegó a liquidarse formalmente.

Durante casi quince años, la sociedad mantuvo su personería jurídica intacta, aunque carecía de estructura operativa y administrativa. El gobierno provincial aprovechó esta circunstancia legal para relanzar la firma sin la necesidad de constituir una nueva sociedad desde cero.

Bajo su nueva denominación, Aéreo Neuquén S.A., la empresa vuelve a la vida con un objeto social que combina servicios aeronáuticos con infraestructura terrestre. Esta transformación busca modernizar el alcance de la entidad adaptándola a las necesidades actuales de transporte y logística.

Para conducir este proceso de reactivación, el Poder Ejecutivo designó a Francis Danilo Pojmaevich como representante del capital social de la provincia. El funcionario cuenta con facultades para modificar el estatuto, convocar a asambleas y realizar todas las gestiones necesarias para poner en funcionamiento la empresa.

Competencias ampliadas y logística integral

La nueva estructura de la sociedad abarca dos significativas áreas de competencia que refuerzan la conectividad regional. Por un lado, se enfocará en la prestación de servicios aeronáuticos, lo que incluye el transporte aéreo provincial y la logística aeroportuaria.

Estas facultades aeronáuticas se extienden tanto al ámbito provincial como al nacional e internacional. Por otro lado, la empresa conserva sus competencias originales vinculadas a la construcción de obras civiles y el desarrollo de infraestructura vial.

La sociedad mantendrá su rol en materia de rutas y caminos, aunque ahora estas tareas funcionarán como una actividad complementaria dentro de un objeto social más vasto. De este modo, se integra la comunicación terrestre con la aérea bajo una misma unidad ejecutora.

El decreto de reactivación subraya que la empresa se hará cargo de la infraestructura aérea y terrestre de la provincia. Este enfoque integral pretende optimizar los recursos destinados al desarrollo de la conectividad en todo el territorio neuquino.

Estructura accionaria y aporte de capital

En cuanto a su composición societaria, la Provincia del Neuquén concentra el 73% de participación, manteniendo el control mayoritario de la entidad. El paquete accionario restante, equivalente al 27%, continúa en manos de la empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén S.A..

Para cumplir con la normativa nacional vigente, el decreto aprobó un aporte de capital de $21.900.000. Estos fondos se sumarán al patrimonio existente para alcanzar el mínimo societario exigido de $30.000.000.

La transferencia de estos recursos se hará efectiva una vez que se regularice la situación registral de la empresa ante los organismos correspondientes. El Ministerio de Economía, Producción e Industria será el encargado de supervisar el funcionamiento del ente.

Asimismo, la Subsecretaría de Hacienda quedó autorizada para realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para implementar la norma. Este respaldo financiero asegura la operatividad inmediata de la nueva Aéreo Neuquén S.A..

Impacto en la infraestructura provincial

La reactivación de esta herramienta societaria representa un giro en la estrategia de obra pública de la actual administración. Al recuperar una estructura preexistente, el Estado provincial agiliza los tiempos legales para intervenir en proyectos estratégicos.

El objeto social ampliado, permite que la empresa actúe en el desarrollo de las comunicaciones terrestres, área crítica para el crecimiento regional. Esta versatilidad operativa es la principal diferencia respecto al modelo de gestión que se intentó aplicar en 2011.

La nueva gestión de Pojmaevich tendrá el desafío de integrar las demandas de transporte con la ejecución de obras civiles necesarias para el sector. La meta es que Aéreo Neuquén S.A. se convierta en un brazo ejecutor dinámico para el Ministerio de Economía.

Con el levantamiento de la disolución, Neuquén recupera una empresa que permaneció en un «limbo» administrativo durante tres lustros. Hoy, la firma se proyecta como una pieza clave para la logística aeroportuaria y el mantenimiento de la red vial provincial.