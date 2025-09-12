«Recalcular todo»: el testimonio de los argentinos que fueron deportados de Estados Unidos

Diez argentinos fueron deportados desde Estados Unidos y arribaron el jueves al aeropuerto de Ezeiza y luego se reencontraron con sus familias. Después de su llegada, contaron sus experiencias y los momentos de incertidumbre que pasaron. «Tengo que recalcular todo«, contó uno de ellos al llegar al país.

El testimonio de los argentinos que fueron deportados

“No somos criminales, quiero que lo sepan. No matamos, no violamos, solamente fuimos por el sueño americano”, contó Marcos Ontivero, uno de los deportados.

Dijo que recibió un buen trato durante su atención en San Antonio pero que «es difícil, porque estás lejos de tu familia y es duro”.

Maximiliano García, otro de los que fue deportado describió que residía en Estados Unidos desde 2001, calificó lo sucedido como “una página negra dentro de la historia de Estados Unidos”. En diálogo con La Nación aseguró poseer permiso de trabajo hasta 2030 y tener una petición familiar en trámite. Amplió que fue detenido tras presentarse en una oficina de inmigración en Florida.

y agregó: “Con la administración anterior no pasaba: tener un hijo ciudadano pesaba más que un antecedente. Ahora es todo lo contrario, es un ensañamiento”.

Comentó que estuvo tres semanas detenido. «Yo no sé cómo ser adulto en la Argentina porque me fui a los 22 años. Es una máquina del tiempo. Tengo que recalcular todo”, reconoció.

Foto: Enrique García Medina.

Cómo fue el viaje de regreso de los argentinos deportados de Estados Unidos

Según informó Noticias Argentinas, el avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, llegó a las 3:17 del jueves tras haber salido el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, Texas con destino a Luisiana y, previo a llegar a Argentina realizó una parada en la ciudad colombiana de Bogotá.

Después de casi tres horas y media, el vuelo se dirigió al aeropuerto Confins, en Belo Horizonte, donde dejó a un grupo de deportados brasileños, antes de partir hacia Argentina y aterrizar en la madrugada en Ezeiza.

Los diez argentinos que regresarán en este operativo según indicó Infobae fueron: Daniel Rodrigo Céspedes; Maximiliano García; Luciana Lorena Lopresti; Sandra Márquez; Ernesto Núñez; Marcos Ontivero; Pablo Ridolfo; Mario Robles; Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.