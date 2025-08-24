Reclaman por la Circunvalación que le faltan solo 800 metros en Villa La Angostura

La circunvalación permitirá sacar la circulación de camiones por la calle céntrica de Villa La Angostura (Gentileza)

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, expresó su profunda preocupación por la parálisis de obras nacionales que afectan a la localidad. Describió un “abandono muy notorio por parte del Gobierno Nacional”, especialmente en proyectos de infraestructura cruciales como la ruta de circunvalación y la mejora del paso fronterizo.



Murer se mostró frustrado al contrastar la situación de su ciudad con los avances que Chile mostró en una reunión binacional.

“Quedamos bastante sorprendidos porque el Gobierno de Chile tiene un avance importantísimo sobre el mejoramiento de los pasos fronterizos”, afirmó.

En ese encuentro, el intendente lamentó que, del lado argentino, la región los Lagos del Sur no tenga una obra que se destaque y mejore la prestación del servicio en referencia .

El foco de su denuncia se centró en la ruta de circunvalación. Con un 82% de avance, la obra a cargo de la empresa Conevial está paralizada.

El jefe comunal pidió al gobierno central que resuelva los problemas burocráticos y reactive los trabajos.

“Esos 800 metros que nos faltan son urgentes”, dijo, y agregó: “Es una ruta internacional y es peligrosa. La caravana interminable de camiones es un peligro latente para nuestros vecinos y los turistas que nos visitan”.

En cuanto a la planta de tratamiento de líquidos cloacales, obra que inauguró el gobierno de Alberto Fernández, Murer confirmó que está en pleno funcionamiento y bajo la órbita del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

Sin embargo, señaló que a pesar del avance, todavía existen desafíos. Precisó que hay vecinos en barrios como Peumayen que solicitan la red cloacal, y que los proyectos ejecutivos ya están en marcha.

“Tengo mucha bronca de que no se nos mire con esa mirada de desarrollo”, sostuvo el intendente, quien finalizó su mensaje con un llamado a las autoridades nacionales a resolver una situación que, según describió, afecta la calidad de vida de toda la comunidad.

El tránsito de camiones internacionales por Villa La Angostura sigue siendo un tema crítico y los datos más recientes confirman la tendencia de crecimiento.

La última estadistica oficial indicó que un promedio de 100 camiones diarios atraviesan la localidad y alrededor del 70% de esos vehículos realiza el trayecto Chile-Chile, es decir, utilizan territorio argentino como corredor para unir dos puntos del vecino país.

Esta práctica, amparada en un tratado binacional de 1974, genera tensiones en la región por el impacto en las rutas y en el tránsito local.

Hay una presión cada vez mayor sobre la infraestructura vial de la cordillera, donde los camiones comparten calles con residentes y visitantes en plena temporada alta.

La obra de la Circunvalación se presentó como la solución de fondo. Fue licitada en 2012 con un presupuesto original de $244 millones, comenzó a ejecutarse en abril de 2017 y tenía como fecha de finalización el 20 de abril de 2024.

A los problemas financieros se suma un conflicto territorial con la comunidad mapuche Paicil Antriao, que ocupa parte del trazado en la zona de El Álamo, lo que pone en duda que el plazo se cumpla. Mientras tanto, la localidad sigue recibiendo a diario decenas de camiones que atraviesan su centro, en un contexto de creciente malestar social y advertencias de intendentes de la región sobre el deterioro de la Ruta 40.