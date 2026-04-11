Recordarán a Teresa Rodríguez al cumplirse 29 años de su muerte en Plaza Huincul

Este 12 de abril se cumplen 29 años del homicidio de Teresa Rodríguez, la joven que cayó muerta por un disparo mientras los efectivos policiales desalojaban a los manifestantes en la Ruta 17, de Plaza Huincul. El sindicato docente neuquino, Aten, recordará el hecho con un acto a las 11, en las inmediaciones del puente que lleva su nombre.

Desde la seccional local de los docentes de Neuquén, Aten se convocó a un acto para recordar el asesinato de la muchacha y reclamando justicia. No hubo ningún responsable condenado por el homicidio. Solo un grupo de policías fue llevado a juicio por abuso de armas.

La convocatoria para este domingo es a las 11, a pocos metros del puente sobre el canal colector de crecientes, sobre la Ruta 17 y que lleva su nombre: Teresa Rodríguez.

«Su muerte no fue un hecho aislado: fue parte de una política de represión contra quienes defendían el trabajo, la educación pública y la dignidad» del pueblo, señaló la organización sindical en la invitación.

Las y los docentes se sumarán para recordarla y para «mantener viva la memoria» de lo ocurrido. Junto a ellos, se espera que otras organizaciones sociales también los acompañen.

Tanto Miguel Rodríguez, el padre de la muchacha como su madre Flor, murieron sin poder saber quién disparó el arma que terminó con la vida de su hija. El hombre falleció en 2024 y la mamá en 2021.

Miguel y Flor Rodríguez mantuvieron el reclamo de justicia hasta que murieron (Foto: Archivo: Andrea Vazquez)

Cómo se desencadenó la segunda pueblada

El origen del desalojo por la fuerza fue el conflicto docente que mantenía cortada la Ruta 22, en el ingreso a Plaza Huincul, desde el 9 de abril de 1997. Pasados los días, las fuerzas de Gendarmería Nacional desembarcaron el 12, para levantar los piquetes integrados mayormente por trabajadores de la educación, estudiantes y jóvenes.

Cuando el sábado por la mañana se inició el procedimiento, hubo un grupo de jóvenes que intentó resistir y comenzó a correr hacia la ciudad. En ese contexto, ingresaron hasta la Ruta 17, a una cuadra de la intersección con la Ruta nacional 22, donde estaban los gendarmes con su equipamiento para despejar la circulación por la vía nacional.

Sin embargo, los uniformados nacionales no podían actuar en una vía provincial como la 17 y ante el intento de bloqueo, comenzaron a tomar protagonismo los efectivos de la policía neuquina. A los piedrazos que arrojaban los manifestantes, desde las filas policiales se respondió con los disparos de las armas calibre 9 milímetros.

A varios metros del puente y a la vera de la Ruta 17, Teresa, de 27 años, se detuvo a observar la situación. Se desempeñaba como trabajadora de casas particulares con una familia de Cutral Co e iba a pie hacia su trabajo. La decisión de pararse a observar lo que ocurría fue determinante porque uno de los disparos, calibre 9 milímetros, le alcanzó el cuello y cayó tendida al suelo. La ambulancia la asistió y se dispuso su derivación a Neuquén, donde finalmente murió.

Este hecho y el desalojo forzoso que hizo la Gendarmería Nacional fue el puntapié para que los vecinos de Huincul y Cutral Co se volcaran masivamente a la Ruta 22. Ese fue el origen de la segunda pueblada.