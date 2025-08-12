Recrudece el conflicto en Allen: los gremios inician paro por tiempo indeterminado

Se profundiza el conflicto entre los trabajadores municipales y la gestión del intendente libertario de Allen, Marcelo Román. Los tres gremios municipales, ATE, Soyem y UPCN confirmaron el inicio de un paro por tiempo indeterminado desde este miércoles hasta obtener una respuesta a sus reclamos. Además, se concentrarán a las 9 frente al edificio municipal y realizarán una marcha por el centro de la ciudad.

Desde ATE indicaron que las medidas se consensuaron a partir de asambleas, en respuesta «al silencio del intendente Marcelo Román, de este municipio, quien no solo no ha dado ningún tipo de respuestas a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, sino que realizó despidos arbitrarios«.

Las medidas, que iniciaran a media noche, afectarán sectores tanto de desarrollo social como guarderías, del corralón municipal, servicios públicos y administración, entre otros en los que se desempeñan los más de 400 empleados que tiene el municipio.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde Soyem señalaron que la situación es “cada vez más difícil» y agregaron que, a la falta de respuestas sobre el reclamo salarial y la reincorporación de los 400 trabajadores despedidos hace unas semanas, se suma que “no depositaron las cuotas alimentarias; le debe a los sindicatos, a los empleados nos descuentan pero él no hace los aportes ni al banco, y las consecuencias las pagan los empleados”.

Por su parte, UPCN sostuvo que la única respuesta que les dieron fue «no hay plata» y remarcaron que no se conoce el destino de las cuotas alimentarias, sindicales y de prestamos del banco que fueron descontadas a los trabajadores pero no fueron abonadas. «Están descontadas del recibo de sueldo, se le descontó al empleado pero no se abonó a quien corresponde. Al papá le descontaron la cuota alimentaria pero la mamá que cobra, va al banco y no esta el deposito, no sabemos donde está la plata», afirmaron desde el gremio.

El paro será acompañado con movilización por lo que mañana a las 9 se concentraran los tres gremios frente al edificio municipal para continuar con los reclamos.

Los gremios continúan pidiendo paritarias y reincorporación de trabajadores

A fines de julio, el intendente ratificó 40 desvinculaciones «sin justificación», según indicaron los sindicatos. María Esther Vázquez, referente de Soyem, explicó anteriormente al este medio los trabajadores despedidos eran «todos contratados y la mayoría de categoría 12, pertenecen a distintas áreas del municipio desde Gobierno, corralón, desarrollo social, administrativos”.

Desde el sindicato de estatales indicaron que comenzaron con medidas a partir del incumplimiento de la entrega de indumentaria. «Desde ese momento la gestión de Román comenzó con una seguidilla de acciones en contra de los trabajadores, transgrediendo los derechos y las garantías como la falta de propuesta salarial y el despido sin justificación de trabajadores, muchas de ellas madres solteras que son sostén de familia», afirmaron desde ATE.

Por su parte Soyem afirmó que llevan más de 30 días sin respuestas, «el reclamo principal es por la falta de respuestas al aumento salarial y a las paritarias que teníamos el 7 de julio, al día de hoy tenemos un número cero porque no nos dieron respuestas, dicen que no hay plata«, ratificaron desde el gremio.