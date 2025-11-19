Reforma laboral: los cambios que podrían transformar el trabajo en Uber, Rappi y otras plataformas

El Gobierno busca introducir una reforma laboral, pese al rechazo general de la oposición. Sobre el proyecto hay poca información, pero recientemente se reveló un documento donde se detalla, en uno de sus apartados, nuevas reglas que afectarían a las plataformas tecnológicas con foco en el segmento de reparto, mensajería y transporte urbano. El texto aborda la situación de quienes se desempeñan en aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya, Uber, Cabify y Didi.

El documento fue revelado en el sitio Infobae e introduce lineamientos para garantizar la independencia de los repartidores. También define una estructura contractual diferenciada de la tradicional relación laboral.

El texto expresa: «La presente ley tiene por objeto, establecer reglas adecuadas para promover el desarrollo de la economía de plataformas tecnológicas en el país, asegurando la independencia de los repartidores».

De acuerdo a lo escrito, si se impulsa el proyecto, los repartidores mantendrán autonomía sobre su tiempo y condiciones de conexión. El artículo 81 indica que el prestador «será libre de conectarse a cualquiera de las plataformas a través de sus respectivas aplicaciones, ofreciendo sus servicios en las jornadas y durante el tiempo que estime convenientes y de aceptar y/o rechazar pedidos según su conveniencia. También será libre de definir el modo en que preste el servicio».

Además la normativa aclara que los repartidores tendrán derecho a «conocer los criterios utilizados por cada plataforma.

Por otra vez el proyecto fija el ámbito de aplicación en todo el territorio argentino y regula la relación entre repartidores independientes y plataformas tecnológicas. En el documento se establece la «libertad de formas del contrato».

Responsabilidades y obligaciones de la empresa y los trabajadores

Respecto a las responsabilidades de la empresa, el borrador precisa:

Brindar la información necesaria a los repartidores independientes sobre los pedidos antes de su aceptación o rechazo.

Respetar la libertad de conexión y desconexión.

Ofrecer información relacionada con seguridad vial y normas del servicio.

Facilitar el acceso a elementos de seguridad vial conforme al tipo de vehículo utilizado.

Instrumentar mecanismos digitales simples y accesibles para reportar quejas o reclamos, además de procedimientos efectivos para resolverlos.

“Arbitrar los medios para que los repartidores independientes tengan instancias de atención a través de operadores y/o recepcionistas, en la cual puedan obtener justificaciones respecto a las decisiones que afecten su operatoria con las plataformas”.

A su vez el texto incluye condiciones para los trabajadores independientes:

Mantener la titularidad de la cuenta de usuario necesaria en cada plataforma utilizada.

Registrarse ante la autoridad fiscal y cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social, incluyendo los pagos de aportes para habilitar acceso a prestaciones sociales y seguro de salud según el artículo 39º de la Ley 24.977.

Informar su Clave Bancaria Uniforme (CBU) o Clave Virtual Uniforme (CVU) a la plataforma para recibir transferencias.

Cumplir la normativa de tránsito vigente.

Aceptar y respetar los términos y condiciones de cada plataforma.

Realizar viajes, traslados y servicios según lo decida el propio repartidor.

