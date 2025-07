Recta final para la interna peronista en Chubut con nada de proyectos, boleta única y críticas al gobierno

El clima en la recta final para unas elecciones internas del peronismo chubutenses que tuvieron poco tiempo de campaña y que, además no han provocado demasiado entusiasmo, se puso bien caliente.

“Esta ya no es una interna del peronismo, es una interna entre el peronismo y el gobernador Torres, que tuvo la caradurez de meterse en nuestras decisiones. Y además, reparte cosas del gobierno apoyando al otro candidato. Se metió en nuestra interna. Yo no estuve dos años abajo de la cama. Y no necesito pagarle ni a Mirtha Legrand ni a Fantino. Lo que pasa es que Torres tiene miedo”, dijo Juan Pablo Luque uno de los candidatos a diputado nacional por el Justicialismo de Chubut, elección que se realizará el domingo.

No tardó demasiado el gobernador Ignacio Torres en responderle: “Es verdad que estuvo dos años escondido. Y ahora viene a solucionar mágicamente los problemas de la provincia”.

Sostuvo que para nada se metió en la interna del peronismo. “Cuando hablo que se robaron cosas en la emergencia de las inundaciones de 2017 lo digo de frente y lo expreso yo, no lo dice un troll, cuando digo que hicieron una ruta sin necesidad y que se cayó a los dos meses por que la hicieron mal, lo expreso yo, no un troll”, afirmó el gobernador.

El tercero en discordia es el intendente de la localidad de Dolavon, Dante Bowen, el otro candidato del PJ. Más cercano a La Cámpora, lleva su tercer período al frente del municipio y también criticó a Luque. “Hicieron el operativo “clamor” para que sea candidato. Él no quería ser, pero ahí está. El peronismo debió ir unido, así las cosas no están bien. La conducción no existe”.

También deslizó críticas al gobernador Torres: “Es un aliado de Milei”, dijo. Ambos candidatos hicieron de la crítica a la conducción provincial su estrategia de campaña. Ningún proyecto salió a la luz, al menos por ahora.

Así está el clima en la recta final para las internas cuyo padrón de afiliados al partido del General Perón suma 46.500. Aunque el gran temor de los dirigentes pasa por la participación, que puede ser de las más bajas de la historia, aunque eso dependerá mucho de la utilización de los respectivos “aparatos”.

Luque, quien fue intendente de Comodoro Rivadavia entre 2019 y 2023 y candidato a gobernador en 2023 (perdió con Torres) parece tener en el actual mandatario a su principal adversario para el domingo: “desde que llegó este proyecto político nacional y provincial en Comodoro perdimos más de 5 mil puestos en el sector petrolero, más de 400 comercios que cerraron sus puertas por que perdimos la fuerza política que tuvimos para defender nuestros intereses políticos como lo hicimos durante tanto tiempo”.

Criticó que “el gobernador de la provincia realizó un acto político en nuestra ciudad con algunos que se dicen ser peronistas pero que tienen puestos a nivel provincial, como el que quiere ser diputado nacional por Chubut y tiene nada más ni nada menos que la Secretaría de Trabajo. En un cargo que no defendió a los compañeros de la construcción, menos aún a los petroleros o camioneros que se quedaron sin trabajo”.

El PJ formó una alianza política integrada por el Partido Justicialista (PJ), el Frente Renovador, Chubut Somos Todos, el Partido de los Trabajadores del Pueblo, Unidad Socialista y el Partido de la Victoria. Todos buscarán definir cuál será la lista que represente al frente en las elecciones del mes de octubre, cuando Chubut renueve dos bancas en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

Un dato clave es que la votación se llevará adelante utilizando el sistema de boleta única de papel, lo cual constituye una prueba piloto para próximas elecciones en Chubut. Se trata de una experiencia inédita en internas partidarias a nivel provincial y busca evaluar la eficiencia, rapidez y transparencia del sistema.