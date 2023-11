Militantes de Milei: volvió el falso empresario que mandó palas al Congreso y la «planera» confesó que fingió por votos

Dos seguidores o fans del presidente electo Javier Milei volvieron a ser noticia tras el triunfo electoral del líder libertario en el balotaje del domingo. Quiénes son y por qué han tenido repercusión en las últimas horas por sus expresiones públicas a favor del político.

Mauro Stendel, el empresario que en febrero de este año había mandado 256 palas al Congreso con el pedido de que se pongan a laburar, volvió al país como lo había prometido. Lo anunció en su cuenta de X, ex Twitter, con un posteo de las 10:20 de la mañana de este martes 21 de noviembre.

«Les dije que si ganaba @Jmilei volvía a la Argentina y acá estoy, listo para invertir en mi país y generar laburo. Preparen los CVs, el futuro sin kirchnerismo no tiene techo«, anunció con una foto en la que posa detrás de un cartel en el aeropuerto que anuncia la llegada al territorio nacional.

LO PROMETIDO ES DEUDA



Les dije que si ganaba @Jmilei volvía a la Argentina y acá estoy, listo para invertir en mi país y generar laburo.



Preparen los CVs, el futuro sin kirchnerismo no tiene techo 🚀 pic.twitter.com/xLnbqXxpFY — Mauro Stendel (@MauroStendel) November 21, 2023

Tras la consulta en el buscador de noticias, surge que Stender se fue a vivir a Israel a los 17 años; integró una «unidad secreta» del ejército de aquel país, luego viajó a Estados Unidos y, tras hacerse millonario en cuestión de semanas, dedica parte de su tiempo a la filantropía y a dar charlas motivacionales.

Sin embargo, en su cuenta de Linkedin Stendel dice ser CEO en empresas que supuestamente facturan «millones de dólares al año» pero no figuran en Internet, o si lo hacen, las páginas son genéricas, sin datos sobre inversores, equipos y el desempeño

Lo que más se destaca de este admirador de Milei es su «Nueva Universidad de Magnates» (NUM), en la que busca formar a «10.000 millonarios». Para promocionar su inexistente «escuela» Stendel tiene una particular estrategia de marketing: se pasea en un Lamborghini amarillo ploteado. En realidad lo que ofrece son «capacitaciones» que consisten en conferencias por un costo mensual de 30 dólares sin certificación académica y pedagógica oficial de Argentina o Estados Unidos.

La «planera» reveló a quién votó y sorprendió a sus seguidores

Mariana Alfonzo, conocida como la «planera» en redes sociales, subió un video a Tik Tok donde reveló a quién votó en el Balotaje 2023 y su elección sorprendió a sus seguidores. Fue hace varios meses cuando Mariana se volvió famosa por defender los planes sociales que el Gobierno Nacional le entregaba. Al momento del polémico video contó que percibía la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar, subsidios por garrafa y el plan Potenciar Trabajo.

Aun así, lo que generó más repudio fue los diversos cruces con sus seguidores y el cálculo que hizo acerca de si le convenía trabajar o estar en su casa: “Supongamos que me ofrecen un trabajo de 80 mil pesos, no me conviene porque a la niñera le doy 20 mil pesos y ganaría lo mismo que gano estando en mi casa”.

Después de generar polémica y tener diversos cuestionamientos, nada más se supo de ella hasta que en agosto de este año comunicó que se lanzaba como cantante.

Ahora, después de que se desarrolló el Balotaje 2023 que dio por ganador a Javier Milei, se dio a conocer a quién votó y su respuesta sorprendió a todos.

Con el sobre en blanco abierto guardó una boleta del candidato libertario: “Hoy es mi último día como la planera y espero que me hagan viral”, sostuvo. “No me defraudes Javier. Soy la mejor actriz”, le suplicó Alfonzo y al finalizar exclamó: “Viva la libertad carajo”.

Ante el conocimiento de este video, sus seguidores realizaron diversos comentarios. Algunos la felicitaron por su «papel de actriz» durante todo este tiempo, mientras que otro rechazaron su planteo.