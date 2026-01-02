Qué incluye la reforma de la SIDE: los puntos clave del DNU de Javier Milei que impactan al sistema de inteligencia

El Gobierno avanzó oficialmente con la reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Mediante la publicación de el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, Javier Milei confirmó modificaciones que impactan en la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

El decreto habla, principalmente, sobre una reorganización integral y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). El objetivo, según lo detallado en el decreto, es lograr un «mayor grado de tecnificación», evitar la superposición de funciones entre organismos y garantizar una coordinación más efectiva en la producción de inteligencia estratégica para prevenir amenazas a la seguridad nacional.

Los puntos clave del decreto de Javier Milei

El DNU de Javier Milei contiene 19 páginas en la que detalla los objetivos de la iniciativos y los cambios principales que se harán sobre la SIDE.

Entre los puntos principales, se establece cambios de denominación y enfoque de organismos:

La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) pasa a llamarse Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) . Sus funciones estarán abocadas a la inteligencia en el ciberespacio, mientras que las funciones de ciberseguridad se trasladan a un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC).

pasa a llamarse . Sus funciones estarán abocadas a la inteligencia en el ciberespacio, mientras que las funciones de ciberseguridad se trasladan a un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC). En tanto la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) se transforma en la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) , su función principal será identificar y analizar preventivamente amenazas como el espionaje, sabotaje e interferencia de factores externos.

se transforma en la , su función principal será identificar y analizar preventivamente amenazas como el espionaje, sabotaje e interferencia de factores externos. Finalmente la División de Asuntos Internos (DAI) pasa a ser la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), será la responsable de realizar auditoría, inspección y evaluación del desempeño y eficacia de todo el Sistema de Inteligencia Nacional.

En segundo lugar propone disolución y centralización militar. Con el decreto se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, sus funciones serán absorbidas por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO) para evitar estructuras sobredimensionadas y mejorar la eficiencia.

Por otra parte, crea dos nuevas redes de información:

Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) : un ámbito interinstitucional que integra las áreas de inteligencia de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y organismos con competencias afines, bajo la dirección de la SIDE.

: un ámbito interinstitucional que integra las áreas de inteligencia de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y organismos con competencias afines, bajo la dirección de la SIDE. Comunidad Informativa Nacional (CIFN): integrada por organismos públicos (como Renaper, Migraciones, Aduana/ARCA, CONAE, entre otros) para suministrar insumos informativos de interés para la inteligencia nacional.

Finalmente el documento informa nuevas facultades y definiciones legales:

Se establece que todas las actividades de inteligencia nacional tienen carácter encubierto debido a su sensibilidad.

debido a su sensibilidad. Se le otorga a la SIDE mayor control sobre los presupuestos y gastos reservados de todos los organismos que integran el sistema.

mayor control sobre los de todos los organismos que integran el sistema. El personal de inteligencia estará facultado para realizar la aprehensión de personas en casos de flagrancia o por requerimiento judicial, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales.

debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales. Los órganos del sistema ahora pueden proporcionar su propia seguridad y están habilitados para repeler agresiones contra sus instalaciones o personal.

DNU sobre cambios de la Ley de Inteligencia Nacional: