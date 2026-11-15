Reforma electoral en riesgo: el PRO rechaza los cambios de última hora del Gobierno y duda de los votos para eliminar las PASO

La marcha forzada de la Casa Rosada para suspender las PASO de 2027 antes de que cierre el período legislativo chocó contra un muro inesperado dentro de sus propios aliados. El bloque del PRO en el Senado endureció los términos y le puso un freno categórico a la estrategia de apuro que impulsa el Ejecutivo, complicando la hoja de ruta que apuntaba a obtener dictamen este martes.

Lejos de mostrar un bloque unificado, el oficialismo enfrenta una rebelión legislativa interna. El senador nacional por Misiones y jefe de la bancada del PRO, Martín Goerling, advirtió que su espacio no convalidará un dictamen exprés si el Gobierno insiste en alterar las reglas del juego a último momento.

El ultimátum del PRO: rechazo a los cambios y a las «colectoras»

En declaraciones radiales, Goerling fue tajante sobre los riesgos de modificar el esquema electoral de una elección presidencial a pocos meses de los comicios. El legislador remarcó que las reglas de juego no pueden someterse a la táctica coyuntural del poder de turno.

Las principales objeciones planteadas por el jefe del bloque amarillo incluyen:

Rechazo absoluto a las colectoras: calificó la incorporación de colectoras como un «disparate» y lo comparó directamente con los efectos distorsivos de la ley de lemas.



calificó la incorporación de colectoras como un «disparate» y lo comparó directamente con los efectos distorsivos de la ley de lemas. Aumento de pisos electorales: cuestionó la intención oficial de elevar de cinco a diez el número de provincias exigidas para que un partido sea considerado de distrito nacional.



cuestionó la intención oficial de elevar de cinco a diez el número de provincias exigidas para que un partido sea considerado de distrito nacional. Cero improvisación: ratificó que el PRO esperará a tener el texto definitivo consensuado en su mesa ejecutiva antes de fijar una postura institucional, negándose a firmar modificaciones presentadas el mismo día de la comisión.

Aritmética parlamentaria en rojo: ¿están los 37 votos?

Más allá de los tiempos procesales, Goerling expuso la frágil aritmética legislativa que afronta la administración de Javier Milei en la Cámara Alta.

Por tratarse de una reforma al régimen electoral, el proyecto exige una mayoría absoluta de 37 votos en el recinto. Sin embargo, el senador desestimó los pronósticos triunfalistas que circulan en los despachos oficiales: «Por experiencia, muchas veces un proyecto llega al recinto con una idea y termina votándose con otra», advirtió, remarcando que el oficialismo carece de quyrum propio y que no todos los legisladores responden automáticamente a las negociaciones con los gobernadores.

Con la reunión de Asuntos Constitucionales encima de la mesa, el ultimátum del PRO deja a la vista las fisuras de una estrategia que corre contrarreloj para cumplir con las exigencias financieras del mercado y del FMI, pero que choca contra la resistencia parlamentaria de sus propios socios políticos.