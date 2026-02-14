Reforma laboral: el cambio en las licencias por enfermedad abre un nuevo frente de conflicto en Diputados

El debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei sumó un foco de conflicto en la Cámara de Diputados: la modificación del régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

Reforma laboral: el cambio en las licencias por enfermedad complica el debate en Diputados

El artículo que reduce el monto de la remuneración durante las licencias médicas generó fuertes cuestionamientos de bloques dialoguistas, especialistas en derecho laboral y organizaciones sindicales, y amenaza con trabar las negociaciones en el Congreso.

El punto más polémico es la reforma del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que introduce un esquema de pagos escalonados durante las licencias por enfermedades o accidentes inculpables.

Hasta ahora, los trabajadores tenían derecho a percibir el 100% de su salario durante el período legal de licencia. Con la nueva normativa, ese porcentaje se reduce al 75% o al 50%, según el origen del evento que provocó la incapacidad laboral.

Según el texto oficial, si el empleador considera que la imposibilidad de trabajar fue consecuencia de una “actividad voluntaria y consciente que implicara algún riesgo en la salud” —como lesionarse jugando al fútbol o practicando deportes de riesgo—, el trabajador solo cobrará el 50% de su sueldo.

En cambio, si se trata de una enfermedad o accidente no asociado a una conducta riesgosa, la remuneración será del 75%. En ambos casos, se pierde el derecho a percibir el salario completo durante la convalecencia.

La controversia se intensificó tras un ejemplo brindado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien explicó que una lesión deportiva fuera del trabajo implicaría una cobertura del 50%. Sus declaraciones pusieron el tema en el centro de la agenda política y aceleraron las críticas.

Especialistas en derecho del trabajo advirtieron que la redacción del artículo introduce un criterio “altamente subjetivo” que podría disparar un aumento de la litigiosidad.

La principal incógnita es quién y con qué parámetros objetivos determinará si una actividad fue voluntaria y riesgosa. Desde el sector empresario, en cambio, sostienen que la medida apunta a reducir el ausentismo y aliviar los costos laborales asociados a licencias prolongadas.

En el plano político, distintos bloques opositores anticiparon que buscarán modificar el artículo durante el tratamiento legislativo. El debate formal comenzará el miércoles en Diputados, donde el Gobierno deberá negociar cambios para evitar que este punto se convierta en un obstáculo clave para la sanción de la reforma.

Mientras tanto, el tema promete escalar en la discusión pública y, de aprobarse en su redacción actual, podría derivar en un fuerte debate judicial para delimitar los alcances de la norma y sentar jurisprudencia sobre su aplicación.