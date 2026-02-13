Reforma laboral 2026: ¿qué cambia para las empleadas domésticas tras la media sanción?

El panorama laboral en Argentina atraviesa una transformación estructural. Tras obtener la media sanción en el Senado, la Ley de Modernización Laboral avanzó hacia Diputados con cambios que impactan de lleno en el corazón de los hogares: el régimen de las empleadas domésticas.

Aunque se mantiene la autonomía del sector, esta reforma laboral introduce figuras que buscan dar mayor «previsibilidad» a los empleadores, pero que modifican derechos históricos de las empleadas domésticas.

Desde la extensión del periodo de prueba hasta la exclusión de nuevos fondos solidarios, el esquema de casas particulares entra en una zona de reconfiguración que tanto dueños de casa como trabajadoras deben seguir de cerca.

Reforma laboral | Periodo de prueba extendido para empleadas domésticas: seis meses de evaluación sin indemnización

Uno de los cambios más drásticos para la contratación de empleadas domésticas es la modificación del periodo de prueba. Hasta ahora, el tiempo de evaluación era sensiblemente menor; con la nueva ley, se establece un plazo de seis meses para los contratos por tiempo indeterminado.

¿Qué significa esto en la práctica? Durante este semestre, el empleador puede extinguir la relación laboral sin necesidad de expresar una causa y, lo más importante, sin pagar indemnización. La ley busca evitar abusos aclarando que no se puede contratar a la misma persona más de una vez bajo esta modalidad para «estirar» el beneficio.

Reforma laboral | Indemnizaciones y deudas: ¿cómo se calculan y se pagan ahora para empleadas domésticas?

La reforma laboral busca que los juicios laborales no se vuelvan «impagables» para las familias. Si la ley se aprueba definitivamente, el esquema indemnizatorio tendrá tres pilares nuevos:

Pago en cuotas : al ser empleadores «personas humanas», los jueces podrán autorizar el pago de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, las cuales se ajustarán por inflación (IPC) más un 3% anual.

: al ser empleadores «personas humanas», los jueces podrán autorizar el pago de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales, las cuales se ajustarán por inflación (IPC) más un 3% anual. Actualización por IPC : se termina la era de las tasas de interés judiciales impredecibles. Ahora, cualquier deuda laboral se actualizará por la variación del Índice de Precios al Consumidor más una tasa del 3%.

: se termina la era de las tasas de interés judiciales impredecibles. Ahora, cualquier deuda laboral se actualizará por la variación del más una tasa del 3%. Tope de gastos: los honorarios de abogados y costas judiciales no podrán superar el 25% del monto total de la sentencia, evitando que los gastos del proceso superen lo que recibe la trabajadora.

Exclusión del FAL y herramientas de trabajo para empleadas domésticas: puntos clave de la reforma laboral

A diferencia de otros sectores de la economía, el personal de casas particulares quedó excluido del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esto significa que los empleadores no tendrán que realizar el aporte mensual del 3% destinado a un fondo de ahorro indemnizatorio; seguirán siendo responsables de pagar las indemnizaciones con su propio patrimonio si deciden despedir a alguien tras el periodo de prueba.

Otro cambio práctico se da en la provisión de ropa y elementos de trabajo. Si bien sigue siendo obligación del empleador darlos, la reforma habilita a que se cumpla mediante el pago de una suma de dinero no remunerativa, permitiendo que la trabajadora elija su propio equipamiento una vez finalizado el periodo de prueba de seis meses.