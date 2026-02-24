El Senado cambia su agenda: el régimen penal juvenil se debatirá junto a la reforma laboral el viernes 27 de febrero

El proyecto de Régimen Penal Juvenil será debatido en el Senado el viernes 27 de febrero. La decisión se tomó luego de un cambio en el plan de Labor que dispuso el oficialismo y los bloques aliados.

La agenda parlamentaria también incluirá en el debate el proyecto de la reforma laboral, otro de los proyectos más destacados del Gobierno que entrará a una etapa de revisión luego de que se aplicaran modificaciones en la Cámara baja.

La agenda del Senado

Con el reciente cambio comunicado, se definió que la agenda parlamentaria para el jueves pondrá el eje en los debates sobre la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, para lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos.

También se tratará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la asociación de libre comercio que fue firmada a principios de este año y que eliminará aranceles en más del 90% de los bienes.

Finalmente se discutirá la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea con el objetivo de unificar ambas representaciones diplomáticas para optimizar recursos.

Para el viernes 27, el oficialismo decidió dejar los dos temas más importantes para el Gobierno como lo son el Proyecto de Modernización Laboral, que entra en etapa revisión, y la modificación del régimen penal juvenil.

Baja de edad de imputabilidad

El elemento más marketinero de la norma es la baja de la edad de imputabilidad de los actuales 16 a los 14 años de edad, aunque más allá de ese aspecto en el régimen se entrecruzan una cantidad de dimensiones que conjugan una mirada punitivista al aplicar castigos a los menores que infringen la ley, con un enfoque de resocialización.

La Ley Penal Juvenil, que reforma una ley de la dictadura, propone un abanico de sanciones alternativas a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias para la reinserción social y ciudadana.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculadas a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por qué la reforma laboral de Javier Milei regresa al Senado

El cambio principal en la reforma laboral fue la eliminación del artículo 44 que refiere a las licencias por enfermedad. Si este punto se mantenía, los empleados que se enfermaran o sufrieran algún accidente ajeno al ámbito laboral, sólo cobrarían el 50% de sus haberes.

El artículo fue duramente cuestionado y criticado, ya que tampoco se contemplaban enfermedades graves, como puede ser un cáncer, cuyas licencias por los diferentes tratamientos u operaciones suelen ser más extensas.

Para asegurarse la sanción en Diputados, el Gobierno tuvo que ceder este punto y eliminarlo completamente del proyecto. De esta manera obtuvo el apoyo de 135 diputados.

Según el sistema legislativo argentino, cuando una de las cámaras actúa como «revisora» y altera el proyecto original, este debe volver a la «cámara de origen» para que esta decida si acepta los cambios o insiste en su versión inicial.

El Senado tiene ahora la última palabra. Al haber cambios, los senadores tienen dos opciones: