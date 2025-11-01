Refuerzan el suministro de agua con un nuevo reservorio al sur de Plaza Huincul

Un nuevo reservorio con una capacidad de 1.200.000 litros de agua potable permitirá reforzar el servicio para las zonas más altas del sur del ejido urbano de Plaza Huincul. Este fin de semana continuarán las pruebas de impulso y distribución para determinar si ya queda en condiciones para su puesta en marcha definitiva. La estación busca garantizar la llegada del líquido con presión para barrios Otaño y Altos del Sur.

La llegada del agua potable a todos los sectores y con la presión necesaria para que pueda subir a los tanques elevados domiciliarios, suele ser una preocupación para las familias. A Plaza Huincul -al igual que a Cutral Co- llega el líquido que potabiliza el Epas desde los dos sistemas habilitados: Buena Esperanza en el río Neuquén y Lago Los Barreales. En ambos casos, los cursos de agua están a 40 kilómetros de distancia.

Sin embargo, los desniveles de terreno y el crecimiento urbano obliga a que el municipio adopte medidas para garantizar que el agua llegue a todos los sectores. En este caso, se resolvió la construcción de un reservorio que tiene una capacidad de almacenamiento de 1,2 millones de litros. Entonces, se recibirá el líquido luego se rebombeará a las líneas de distribución domiciliaria.

La nueva estación está situada en el barrio Otaño y se espera alcanzar a la población de esta barriada y de Altos del Sur. Desde la comuna se informó que esta semana se terminó la etapa de construcción y conexiones. Hubo una primera prueba el viernes por la mañana que fue exitosa.

«Esta estación no solo permite aumentar en un millón de litros la capacidad de abastecimiento en Plaza Huincul, sino también compensar los bajos niveles de caudal en las zonas altas de la ciudad que padecen la baja presión en épocas de sequías», dijo el intendente Claudio Larraza.

La sala de bombas del nuevo reservorio de Plaza Huincul (Foto: gentileza)

Los terrenos más elevados son los situados en el ala sur de la zona. Durante el fin de semana se mantendrán las pruebas de rigor. Se analizará el resultado y se harán los ajustes, de ser necesarios. Una vez que esté completamente en condiciones, se espera que en unos pocos días esté en funcionamiento permanente. De esta manera, se aguarda mitigar la llegada del verano con el incremento exponencial en el consumo del agua por parte de la población.

Larraza explicó que a este nuevo reservorio se le agregó la reparación y puesta en funciones de tres tanques de 1 millón de litros cada uno en la estación de bombeo de barrio Central; y la ampliación de la estación de bombeo en Altos del Sur, en 2,4 millones de litros.