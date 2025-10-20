El Aeroclub de Regina sumó un nuevo avión y reactivó su escuela de vuelo

El Aeroclub de Regina, fundado en 1956, incorporó recientemente su segundo avión destinado a la formación de pilotos: un Cessna 150 modelo 1967, proveniente en la localidad bonaerense de Pigüé. Aunque la compra se concretó en diciembre, la aeronave llegó a Regina recién la semana pasada, tras completar las habilitaciones necesarias para su traslado y operación.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Maicol Portone, integrante de la comisión directiva del Aeroclub de Regina, destacó que la reciente adquisición representa un paso clave para la institución. “Es un avión de entrenamiento, el más apto y adecuado para formar nuevos pilotos, sobre todo por sus características de consumo”, explicó.

El aeroclub incorporó un Cessna 150 para la escuela de pilotos. (Foto: Gentileza)

Según Portone, el aeroclub tiene una larga historia en la región: “Fue fundado en 1956 y durante muchos años tuvo una actividad muy importante. Contaba con escuela de vuelo, varios aviones y una comunidad aeronáutica muy activa. Pero con el tiempo la actividad se fue apagando y el club quedó prácticamente con poco uso hasta el 2022”.

Hasta hace poco, el aeroclub contaba con dos aviones Cessna 172, ambos de cuatro plazas. “Los dos estaban al límite de sus horas de vuelo, que es la forma en que se mide la vida útil de un avión, más que por el año de fabricación. Los motores estaban agotados. Uno lo pudimos reparar por completo y el otro tuvimos que venderlo, porque no teníamos recursos para hacerle el motor a ambos”, detalló.

Con el dinero obtenido de esa venta, la institución adquirió un Cessna 150. “Lo compramos entre diciembre del año pasado y enero de este año, con fondos propios del aeroclub. Es un avión con muchas horas remanentes, prácticamente con la mitad de su vida útil, así que para nosotros fue una gran oportunidad”, señaló Portone.

El aeroclub de Regina reabrió la escuela de vuelo

El avión es un Cessna 150 proveniente de Pigüé, Buenos Aires. (Foto: Gentileza)

Este año, además, la comisión logró reabrir la escuela de vuelo. “La habilitamos a través de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), después de poner al día toda la documentación: personalidad jurídica, balances, papeles. Todo estaba vencido. Una vez que regularizamos la parte administrativa, afectamos el Cessna 172 a la escuela y ahora también sumamos el nuevo Cessna 150 para la instrucción”, explicó.

Los dos aviones están hoy habilitados para las prácticas. “Cualquier persona mayor de 17 años puede comenzar el curso. No hay un límite de edad: hay alumnos de hasta 65 años. Lo único indispensable es contar con una certificación médica aeronáutica otorgada por un profesional designado por ANAC. Es un examen completo -similar al psicofísico que se hace para conducir camiones- con controles de vista, electrocardiograma y audiometría”, precisó.

Actualmente, el aeroclub tiene cinco alumnos activos. “Hasta ahora no le habíamos dado mucha difusión porque nos faltaba este avión, que es el más adecuado para la enseñanza. Pero con esta incorporación vamos a empezar a promocionar los cursos, y creemos que mucha gente se va a sumar”, adelantó Portone.

La comisión del aeroclub de Regina está conformado por 11 personas. (Foto: Gentileza)

En cuanto al funcionamiento de la institución, comentó que “la comisión está integrada por 11 personas”, y que el grupo logró recuperar un espacio que estaba en desuso. “El aeroclub prácticamente no tenía mantenimiento, las pistas estaban deterioradas. Hoy logramos reactivarlo y ponerlo en valor. Tenemos una ubicación privilegiada, en el corazón del valle, entre Choele Choel y Neuquén, y una pista que está en muy buen estado si se la compara con otros aeródromos de la región”, aseguró.

Finalmente, explicó que la pista de Regina, aunque es de calcario, ofrece condiciones seguras para las operaciones. “No tiene pozos ni irregularidades. Hay pistas que, por el tipo de suelo -arena, piedras o pasto-, hacen más difícil el aterrizaje. Lo ideal siempre es el asfalto, como en Neuquén o Roca, pero nuestra pista es estable y segura, y eso garantiza buenas condiciones para volar”, concluyó.