Bearman culpó a Colapinto del choque en el GP de Japón: «Es inaceptable»

Ya pasaron dos semanas del fuerte choque de Ollie Bearman en el Gran Premio de Japón. Transcurridas 22 vueltas en Suzuka, el piloto inglés de Haas impactó de lleno contra el muro luego de despitarse y evitó a Franco Colapinto, que venía delante de él.

Luego de varios días, Bearman salió a hablar sobre el accidente en diálogo con Up to Speed y culpó al argentino: «Franco se movió delante de mí para defender su posición«, comenzó. Luego, recalcó que el piloto de Alpine no le dejó otra alternativa: «No me dejó suficiente espacio y tuve que evitar un accidente mucho más grande».

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

«Cuando se movió hacia la izquierda fue un movimiento pequeño, pero con esa diferencia de velocidad cualquier movimiento es enorme, así que tuve suerte de no golpearlo. Habría sido mucho, mucho peor si lo hacía», enfatizó.

Más adelante, Bearman reveló que este tema fue debatido entre todos los pilotos en la previa de este GP: «Fue algo de lo que hablamos el viernes, lo que lo hace aún más frustrante. Dijimos entre todos ‘necesitamos darnos un poco más de respeto‘». Y dejó en claro su frustración: «Dos días después ocurrió eso, lo que para mí fue inaceptable«.

Así quedó el auto de Bearman tras el tremendo impacto contra el muro.

Para cerrar, el británico analizó cómo se pueden solucionar estos problemas: «Necesitamos resolver estas cosas entre los pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros«. Y volvió a apuntar a Colapinto: «Realmente no estuve nada contento con la maniobra que hizo«.

Las declaraciones del británico llaman la atención, ya que luego de la carrera en Suzuka, Ayao Komatsu, jefe de Haas le sacó responsalidades a Colapinto: «Mantuvo el ritmo y no movió el coche. Tenía la misma velocidad que en la vuelta anterior».

Mientras se desarrolla toda esta polémica, Franco se entrena en Enstone para el regreso de la Fórmula 1, que será el próximo 3 de mayo en Miami. En el medio tendrá la esperada exhibición en Buenos Aires el 26 de abril.