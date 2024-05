Renuncia en el frente que se le abrió a Rolando Figueroa en Salud: se fue una directora del hospital más grande de Neuquén

La médica Adelaida Goldman renunció como directora asociada de servicios médicos en el hospital Castro Rendón de Neuquén. Dijo que ya «cumplió un ciclo» y la decisión la vinculó a «formas y estilos de gestión», después que dejará la conducción Adrián Lammel y lo reemplazará la doctora Silvia Alegría. También criticó la falta de consultas en decisiones sobre las nuevas políticas en Salud desde que asumió Rolando Figueroa.

«Es un lugar que venía ocupando hace muchos años», expresó y marcó que estuvo más de 9 años en sectores de gestión. «Considere que había un ciclo que había cumplido», señaló en diálogo con Vos al aire.

Entre los avances durante sus años en la gestión junto al exdirector Adrián Lammel enumeró la atención ambulatoria, la historia única digital, y la organización interna del hospital y los servicios. También destacó «la adquisición de nueva tecnología».

«Hay que ser humilde, entender que no es el momento de uno y dejar el espacio a otros equipos», expresó la profesional.

Al ser consultada sobre si su decisión tuvo que ver con algunas diferencias internas señaló que «tiene que ver con formas y estilos de de gestión, tengo un vara muy alta que es el doctor Lammel. Y es una realidad que a veces me limita para poder adaptarme a otros equipos de trabajo».

«Hay que integrar equipos donde puede desarrollar el máximo potencial, no me venía pasando en los últimos meses y eso me generó tomar la decisión», agregó.

Goldman dijo que seguirá en el hospital, pero ya desde otro lugar.

Goldman pidió que las decisiones se consulten más en Salud

También habló sobre las nuevas medidas que se tomaron desde que Martín Regueiro asumió como ministro de Salud. «Sacan una ley para residentes, muchas cosas muy buenas, pero otras sin haber consultado con equipos técnicos de salud», dijo.

Advirtió que a veces «la experiencia del privado no alcanza para definir políticas para lo público y privado». Dijo que «hay que ser prudentes y que «se asesoren con personas que no tienen conflictos de interés y si mucho amor por la provincia y mucho camino recorrido».

