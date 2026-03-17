Renunció el síndico municipal de Plaza Huincul porque se jubilará

En la sesión ordinaria de este martes tomó estado parlamentario la renuncia al cargo del síndico municipal titular de Plaza Huincul. La razón del alejamiento es porque accederá a la jubilación. El funcionario presentó la dimisión para que se inicie el proceso del reemplazo y que debe ser aprobado por el cuerpo legislativo.

Se trata de Ricardo Genovese, quien asumió en el denominado Órgano de Contralor y Fiscalización municipal en octubre de 2023. En esa oportunidad su ingreso fue votado por unanimidad de las y los concejales huinculenses. El profesional (es contador) había ocupado una banca en el Deliberante en representación del MPN, en el período comprendido entre 2015 a 2019.

Genovese elevó la nota al presidente del Deliberante, Daniel Vidondo y solicitó premura en el tratamiento para poder cumplir con los requisitos que le exigen en la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, donde se debe acreditar el cese de funciones con la debida antelación. Esto permite a la persona avanzar en el proceso administrativo.

La renuncia de caracter indeclinable será a partir del 30 de abril de este año. El cuerpo de concejales le dio tratamiento y aprobó su renuncia por unanimidad. El expediente fue tratado sobre tablas a pedido del concejal Fernando Doroschenco (FypN), quien a la vez aprovechó la oportunidad para despedir a Genovese.

«Se lo tiene merecido y tuvo muchísimos años en la gestión municipal trabajando en los números. Siempre es difícil trabajar con números en Plaza Huincul», sostuvo Doroschenco. A la vez le agradeció la predisposición de Genovese a responder las consultas, dispuesto al diálogo y al debate toda vez que se lo consultó en la época en que ambos coincidieron en la conformación del Deliberante.

Al momento de la votación los siete legisladores locales aprobaron la renuncia. A partir de ahora, se debe iniciar el proceso de convocatoria a cubrir la vacante generada.