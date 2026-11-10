Fueron proclamados los 15 convencionales constituyentes que reformarán la Carta Orgánica de Bariloche

Con la emisión de la resolución 142- 2026 de la proclamación de los convencionales constituyentes Junta Electoral Municipal de Bariloche quedaron oficializados los representantes de cinco fuerzas políticas que se encargarán de la reforma de la Carta Orgánica Municipal.

La Junta Electoral integrada por Dana Guzmán, Ernesto Vicens y Norma Taboada emitió este martes la proclamación de los candidatos electos y los suplentes.

La lista 658 del oficialismo Estamos Hacienda Bariloche incorpora los ocho primeros convencionales con Yanina Sánchez a la cabeza, quien además presidirá el cuerpo, Alberto Arabarco, Julia Fernández, Leandro Lescano, Mariela Guerra, Adrián Grau, Hermeregildo Ortega y Norma Zublin.

La Convención se compone además por cuatro espacios de la oposición, siendo segunda mayoría Fuerza Bariloche (lista 657) que incorpora a Andrea Galaverna, Javier Inalef y Josefina González Elizondo. Lalista 660 de la alianza La Libertad Avanza tendrá como representantes a Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén. En tanto, habrá dos bloques unipersonales con Alhue Gavuzzo Bay de la lista 661 del Frente La Izquierda de los Trabajadores MST-PTS; y Lihue Bariggi Amara de Seamos Futuro (lista 383).

En el orden de suplencias el primer candidato que sigue de Estamos Haciendo es Warner Luis Erwin Riquelme; por Fuerza Bariloche Tomás Guevara; por LLA María Cecilia Rodríguez Beveraggi; por el Frente La Izquierda Jorge Paulic y por Seamos Futuro Sheila Dalel Sánchez.

Con la resolución de la Junta Electoral se confirma que la autoridad electoral local no hizo lugar al pedido de LLA y Fuerza Bariloche que pretendían la postergación de la proclamación del convencional electo por el oficialismo Adrián Grau, quien fue denunciado ante la fiscalía por la APDH por apología del delito al aparecer publicadas en sus redes sociales reivindicaciones a la dictadura militar y a la desaparición de personas impulsada por el gobierno de facto del dictador Jorge Rafel Videla.

La situación de Grau sigue por el carril judicial en manos de la fiscalía que debe realizar la investigación.

El jueves se realizaría el acto oficial para la entrega de los diplomas de los convencionales electos en un gimnasio municipal.