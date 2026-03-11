Reparación histórica en Río Negro: buscan una asignación vitalicia para personas travestis y trans

En la Legislatura de Río Negro ingresó un proyecto de ley que propone crear una asignación económica mensual, vitalicia y no contributiva para personas travestis y trans mayores de 50 años. La iniciativa busca avanzar en una reparación histórica para un colectivo que, según se señala en los fundamentos, ha atravesado décadas de exclusión y vulneración de derechos.

El beneficio sería equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y contempla además que el Estado provincial garantice cobertura integral de salud para quienes accedan a la prestación.

Para solicitar la asignación, el proyecto establece que las personas interesadas deberán tener más de 50 años, haber realizado el cambio registral en el Documento Nacional de Identidad y acreditar una residencia efectiva en Río Negro de al menos tres años previos a la solicitud.

En los fundamentos de la iniciativa se advierte sobre la situación que atraviesa este colectivo en el país. Allí se indica que la expectativa de vida de las personas travestis y trans se estima «entre 35 y 40 años».

El documento también señala que la vulnerabilidad que enfrentan muchas personas travestis y trans en la adultez es «el resultado de una cadena de violencias que comienzan desde la niñez». En ese sentido, se remarca que esta comunidad «ha sido el sector más excluido, estigmatizado y desprotegido, siendo sus derechos humanos, vulnerados históricamente».

El beneficio sería incompatible con empleo formal, pero permitiría el Monotributo Social

La propuesta establece además que la asignación sería incompatible con trabajos registrados o pensiones contributivas, aunque sí permitiría la compatibilidad con el Régimen de Monotributo Social.

El proyecto fue impulsado por los legisladores Daniel Belloso, José Luis Berros, Alejandra Mas, Ayelén Spósito, Leandro García, Fabián Pilquinao, Luis Ivancich, Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda. Según se indica en el texto, la iniciativa tiene como objetivo principal «comenzar un proceso de reparación hacia la comunidad de Personas Travestis Trans de la Provincia de Rio Negro».