A un año del Mundial de Rugby 2027, Contepomi analiza a Los Pumas: «En el camino correcto»

La previa del Mundial de Rugby 2027 entró en la cuenta regresiva y a un año de la máxima competencia, Felipe Contepomi habló de la actualidad de la Selección Argentina y de lo que se viene en los próximos meses, rumbo a la gran cita de Australia.

El entrenador admitió que «viene todo muy rápido. Tratás de mantenerte en el presente y en el día a día y si bien está a la vuelta de la esquina, en 12 meses puede pasar cualquier cosa en los ciclos de un equipo«. En una visita a SporCenter el head coach también habló de los rivales.

Marcó que algunos equipos «vienen de un proceso mucho más consolidado como Irlanda, Francia, Sudáfrica… Australia y Nueva Zelanda acaban de comenzar y en esos siempre esperás que haya una remontada. Todo lo que sube rápido puede bajar rápido o mantenerse. Hay que ver qué sucede».

«Estamos en el camino correcto»

En cuanto a Los Pumas, Felipe ve su ciclo como una continuidad de lo que dejó Michael Cheika en 2023, de quien fue entrenador asistente: «Hablamos el mismo idioma desde ya hace varios años. Sí se han sumado varios jugadores, algo que te da un poco más de espectro. Estamos en el camino correcto, con todas las posibilidades que nosotros tenemos, construyendo o con lo que nosotros podemos controlar de la mejor manera«.

«Hay mucho trabajo y hoy ves que hay muy poca disparidad. Si bien Sudáfrica domina, tampoco es que no se le puede ganar a Sudáfrica. De hecho Australia le ganó y Nueva Zelanda también«, agregó el ex jugador de Los Pumas.

El armado del plantel

Respecto al armado del plantel, Contepomi reiteró que en el seleccionado «no se prueban jugadores» y dejó en claro que «todo jugador que va a Los Pumas tiene posibilidad de ir al Mundial. Necesitas cierta experiencia, no podés ir con 20 de los 33 con cinco caps. Pero sí puede haber algunos. Ahí es donde empieza todo un rompecabezas de ver qué combinaciones son las adecuadas».

Los Pumas saben de buenas producciones mundiales y están ilusionados. (Archivo)

Felipe estuvo en el plantel de Los Pumas que jugó el Mundial de Australia en 2003 y ahora volverá en el puesto de head coach. «Australia es un país espectacular. Si bien el rugby no es el primer deporte, van a estar muy bien preparados para tener excelentes estadios y una organización espectacular«, opinó.

«También hay que tener en cuenta el clima, va a ser octubre o noviembre, por lo que pueden ser días de calor. Brisbane es muy húmedo, que es el primer partido y se puede llegar a un cuartos de final. Hay que tener esas cosas en cuenta. Van a ser canchas duras, rápidas, que eso para nosotros es algo bueno«, cerró.