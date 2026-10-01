Gira en París: tras la apertura de la Argentina Week, Javier Milei se reunió con Macron en el Palacio Elíseo

El presidente Javier Milei arribó al Palacio Elíseo en la ciudad de París, donde fue recibido con un abrazo por el mandatario francés, Emmanuel Macron. El presidente llegó a la sede del gobierno europeo a bordo de un automóvil negro junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La visita oficial se enmarca en la «Argentina Week», un evento organizado por la embajada argentina con el objetivo de captar nuevas inversiones en el continente europeo. Tras el saludo inicial con una fanfarria militar de fondo, la agenda en el Elíseo contempló una breve reunión privada entre ambos jefes de Estado y un posterior encuentro de trabajo ampliado con la participación de empresarios e integrantes de los gabinetes.

La comitiva nacional cuenta con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud); el secretario de Medios, Fabián Fernández; y el embajador en Francia, Ian Sielecki.

Según reportó Infobae, la presencia del mandatario captó la atención de la prensa local. El diario Le Figaro destacó que Milei «ahora tiene que reiniciar la producción y la inversión» tras la «crisis de las motosierras». Por su parte, la cadena France 24 remarcó la búsqueda de fondos en Europa y planteó interrogantes sobre la posibilidad de una nueva crisis en el país sudamericano.

El discurso de Milei ante la OCDE y la «bazuca» de US$ 70.000 millones

Previo a su llegada a la sede del gobierno francés, el presidente pronunció un discurso leído y corto en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ante un auditorio compuesto por inversores y banqueros, Milei aseguró que el Gobierno cuenta con una «bazuca» de US$ 75.000 millones para contrarrestar «intentos desestabilizadores y golpistas» en medio del proceso electoral. Además, anticipó que el 2028 será «el mejor año económico de la historia» si logra la reelección en los comicios de 2027.

El mandatario proyectó una expansión económica superior a los 16 puntos para el final de su mandato, y contrastó la cifra con el crecimiento promedio menor al 6% de los países que integran la OCDE. Según su propio análisis, este desempeño equivale a un incremento de entre tres y cuatro veces el promedio histórico nacional.

«Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece», afirmó el jefe de Estado, con la meta de convertir a la nación en la de «mayor libertad económica del mundo». En paralelo, aprovechó el escenario para cuestionar al kirchnerismo y sentenció que esa fuerza política «no volverá a ganar una elección nacional».

Para defender el rumbo de su gestión, Milei comparó sus resultados con los tres gobiernos anteriores y destacó que su administración es la única con saldo financiero positivo y reducción de la deuda total. También se adjudicó la mayor recomposición de jubilaciones, la máxima acumulación de reservas internacionales y el mayor incremento de exportaciones de los últimos años. «La comparación, señores, es demoledora», expresó frente a los presentes.

En materia de desarrollo, subrayó el potencial del país para impulsar la inteligencia artificial gracias a la disponibilidad de energía, minerales, tierras de baja temperatura y capital humano especializado.

En el plano electoral, el presidente recordó la victoria de su espacio en las recientes elecciones legislativas de octubre, donde obtuvo una ventaja de 17 puntos sobre la segunda fuerza sin alterar el esquema económico previo a los comicios. Con esa base, proyectó que un triunfo similar en 2027 le otorgaría el control de la Cámara de Diputados y una representación cercana a la mayoría en el Senado.

Finalmente, el mandatario descartó la aplicación de estímulos electorales que comprometan el equilibrio fiscal e instó a los empresarios a posicionarse en el mercado local con rapidez. Tras asegurar que el país se encamina a alcanzar la calificación de grado de inversión —un estatus que reduciría las tasas de interés y aceleraría la baja de la pobreza— el presidente lanzó una advertencia final al sector privado: «Entren ahora. Después de que seamos grado de inversión quizás ya sea tarde».