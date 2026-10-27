Apelan el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $LIBRA, que el juez cerró un día después del pedido del fiscal

Uno de los inversores damnificados por el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de otros nueve imputados, y pidió que continúe la investigación por la presunta estafa. La presentación llega después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerrara la causa el viernes pasado, apenas un día después de que el fiscal Eduardo Taiano pidiera los sobreseimientos.

El recurso, de 40 páginas, lo presentó Juan Patricio Marchetto con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, según informó la agencia Noticias Argentinas. Allí sostiene que el juez confundió la insuficiencia de pruebas con la inexistencia de delito y que cerró el expediente cuando todavía quedaban medidas pendientes.

Por qué el juez cerró la causa $LIBRA un día después del dictamen del fiscal Taiano

Según reconstruyó el diario La Nación, que accedió al dictamen, Taiano lo firmó el jueves a las 11:32 y Martínez de Giorgi suscribió su fallo de 60 hojas el viernes a las 14:29. En esas 26 horas, el juez revisó las 58 hojas del escrito fiscal y, en lugar de limitarse a señalar que no había impulso de la acusación, analizó todas las pruebas y las figuras penales imputadas.

Fuentes del juzgado atribuyeron la rapidez a que Taiano le había anticipado su presentación y a que el magistrado “tenía un viaje programado”. Ninguno de los once investigados llegó a ser citado a declaración indagatoria.

Qué dijo el fiscal Taiano para pedir el sobreseimiento de Javier y Karina Milei

El fiscal concluyó que no había “sustento fáctico alguno” para seguir investigando. Sobre la presunta estafa, sostuvo que el proyecto existía, que el token fue efectivamente lanzado y que la operatoria se ejecutó públicamente en blockchain, por lo que “nada de ello convierte los hechos en una estafa”.

Respecto de Karina Milei, a quien los denunciantes acusaban de haber cobrado por facilitar reuniones del Presidente con empresarios extranjeros, Taiano afirmó que la prueba reunida no permitió acreditar esa sospecha. Para descartar el abuso de autoridad, se apoyó en una resolución de la Oficina Anticorrupción, que había concluido que Milei no infringió la ley de Ética Pública.

Las pruebas pendientes que reclama el inversor en la apelación

Marchetto le reprochó al fiscal haber pedido el cierre mientras seguían en curso medidas que él mismo había ordenado, como la ampliación del peritaje sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, que recibieron cinco millones de dólares de Hayden Davis, el impulsor de $LIBRA. “El sobreseimiento no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual se declare irrelevante aquello que la propia investigación todavía no terminó de investigar”, planteó. Taiano, en cambio, sostuvo que los análisis de trazabilidad no permitieron vincularlos con las maniobras ni con los investigados.

El recurso también menciona las llamadas entre Milei y el empresario Mauricio Novelli en los minutos previos al posteo presidencial del 14 de febrero de 2025: según los registros citados, Novelli llamó tres veces al Presidente y recibió otra llamada suya. Además, destaca que segundos antes de la publicación se registraron 87 operaciones desde 74 billeteras virtuales, por unos 13,5 millones de dólares.

Qué pasa ahora con la causa $LIBRA: todo depende de la Cámara de Casación

El obstáculo para Marchetto es que el juez lo apartó como querellante el 3 de julio, una decisión que la Sala I de la Cámara Federal confirmó el 4 de septiembre. Por eso apeló como “pretenso querellante”, y la admisibilidad del recurso depende de que la Cámara Federal de Casación Penal lo reponga en ese rol.

Su posición es débil porque la Cámara Federal no le concedió el recurso y debió llegar “en queja”, de modo que Casación primero tendrá que decidir si lo habilita. Mientras tanto, Marchetto presentó un “pronto despacho” para acelerar esa definición antes de que los sobreseimientos queden firmes.