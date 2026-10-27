Del Caño en Bariloche: «la izquierda tiene que estar» en la Convención Constituyente

Nicolás del Caño y Celeste Fierro llegaron a Bariloche para apoyar la lista que encabeza Alhué Gavuzzo para la Convención constituyente

Los referentes nacionales Nicolás Del Caño y Celeste Fierro, que junto a Myriam Bregman encabezan el Frente de Izquierda de los Trabajadores, estuvieron en Bariloche para apoyar la campaña de la lista local que encabeza Alhué Gavuzzo rumbo a las elecciones de convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica municipal.

Del Caño destacó la importancia de «discutir la entrada en la Convención Constituyente para poder hacer las propuestas y llevar las necesidades sociales que no van a estar en agenda si no está la izquierda» y también de «poder denunciar qué es lo que se cocina ahí adentro».

El diputado nacional mencionó que todavía no hay, en el partido, un clima de campaña electoral para 2027: «estamos abocados al trabajo en las calles y en las luchas cotidianas».

Como parte de la agenda de la visita, el lunes por la tarde ambos referentes recorrieron distintos barrios de Bariloche y conversaron con vecinos de la ciudad. Además, se reunieron con trabajadores del ámbito científico y tecnológico, acompañados por los referentes locales, Gavuzzo y Jorge Paulic.

«Muchos jóvenes se acercan a las ideas del socialismo», señaló Gavuzzo durante la conferencia de prensa junto a los referentes nacionales, aunque aclaró que esta elección en particular «se ve alejada de la realidad cotidiana, de las familias endeudadas y los trabajadores».

Para ingresar en la lista de los quince convencionales constituyentes, el Frente debe juntar el piso del 5% de los votos. «No quieren que ingrese la voz de los trabajadores», reclamaron los referentes de una de las listas de la izquierda, que se presenta dividida para estas elecciones.

Gavuzzo afirmó que «hay mucha bronca con los politicos de siempre» y llamó «a la ciudadania a que vaya a votar este domingo». Además, mencionaron que presentaron una denuncia penal ante el candidato de la lista Estamos Haciendo Bariloche, que fue denunciado anteriormente por la APDH para que se investigue «la posible comisión de apología del delito».

Sobre la división de las listas, Paulic afirmó: «hicimos todo para que vaya la izquierda unida en estas elecciones», y agregó que «la que va dividida es la derecha».

«Este debate parece alejado a lo que está viviendo el pueblo de Bariloche pero es lo que nos permite pensar qué ciudad queremos, cómo queremos que funcione la localidad», agregó Fierro.

Alhue Gavuzzo y Jorge Paulic encabeza la lista de la Izquierda de los Trabajadores PTS-MST. Gentileza



«El Concejo tiene que ampliarse»

Al otro lado de la vereda de la propuesta de la lista Estamos Haciendo Bariloche, de llevar la mesa de ediles a siete integrantes, Alhué Gavuzzo, que encabeza la lista La Izquierda de los Trabajadores PTS-MST, señaló que «el Concejo Deliberante debería ampliarse», en relación al artículo 32 de la carta magna municipal, que establece la formación de 1 concejal cada 10 mil habitantes: «vamos a defender lo que indica la actual Carta Orgánica», afirmó la dirigente.

«Lo que quiere Walter Cortés es concentrar más poder en el Ejecutivo», declaró Gavuzzo y agregó que «si le interesa reducir los costos de la política, sus funcionarios podrían cobrar como un docente».

Respecto de las propuestas que llevará a la Convención Constituyente en caso de resultar electa, señaló: «queremos un verdadero plan de viviendas bajo el control de los trabajadores y en defensa del ambiente. Eso es una garantía con nuestra lista»