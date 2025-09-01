Rincón de los Sauces dejará de quedar aislado: construirán un puente sobre el arroyo Carranza

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció este lunes la construcción de un puente sobre el arroyo Carranza, una obra largamente reclamada por los vecinos y las empresas que operan entre Añelo y Rincón de los Sauces. El proyecto busca garantizar la conectividad de la localidad, que se ve afectada por cortes de la ruta provincial 5 durante grandes precipitaciones.

Durante el anuncio Figueroa destacó que la obra es «muy importante para la comunidad» y que el proceso licitatorio ya está en marcha. «Es una inversión pública que realizamos todos los neuquinos porque estamos convencidos que hay que fortalecer esta ruta. Se ha culminado la repavimentación de la ruta 5 y también estamos avanzando con la ruta 6″, señaló.

El mandatario agregó que la provincia invertirá además en la tercera etapa de las descargas pluvioaluvionales de la localidad, con una inversión superior a los 6 millones de dólares, para reforzar la infraestructura y reducir el riesgo de inundaciones.

La obra incluirá repavimentación, alcantarillas y barandas metálicas en Rincón de los Sauces

El proyecto del puente contempla un diseño que prevé todos los escenarios de tormentas extraordinarias. Se construirá un puente de hormigón armado de 120 metros de luz sobre el badén Norte, dos alcantarillas sobre el badén Sur, repavimentación de 1.417 metros, enripiado de banquinas, señalamiento vertical y demarcación horizontal, y 1.400 metros lineales de baranda metálica.

El presupuesto estimado es de 9.000 millones de pesos y el plazo de ejecución de la obra será de 690 días, con un pico de 30 operarios trabajando simultáneamente.

La tercera etapa de los colectores pluviales aumentará la capacidad de evacuación de escurrimientos provenientes del sur y centro de la localidad hacia el río Colorado, disminuyendo el riesgo de inundaciones. Se estima un plazo de ejecución de 630 días y beneficiará a toda la población de Rincón de los Sauces.