El juzgado electoral de Neuquén aprobó el modelo final de la boleta única de papel para octubre

El juzgado federal con competencia electoral de Neuquén realizó ayer la audiencia pública para exhibir el diseño final de la Boleta Única de Papel que se usará por primera vez en las elecciones del 26 de octubre. La impresión tendrá un tamaño aproximado de 22×26 centímetros, además del espacio del troquelado, y contendrá toda la oferta de partidos y alianzas que se presentan en estas legislativas.

El viernes 22 de agosto se había realizado una primera audiencia con los apoderados de las nueve listas para sortear el orden en el que cada una aparecerá en la boleta. Allí también se imprimió un modelo de diseño preliminar que ayer fue confirmado con algunas observaciones.

En la BUP que se estrenará el 26 de octubre estará, en primer lugar, de izquierda a derecha, la lista de Fuerza Libertaria, seguida del FIT Unidad, Fuerza Patria, Desarrollo Ciudadano, Más por Neuquén, La Libertad Avanza, La Neuquinidad, el Nuevo MAS y, en el otro extremo, Unidad Popular.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, en la audiencia de ayer solo se observaron las fotografías de Fuerza Libertaria y Fuerza Patria, las que deberán adoptar un fondo blanco para sus candidatos como el resto de las agrupaciones.

La reglamentación de la BUP estableció que, para los distritos donde haya hasta 10 listas, como es el caso de Neuquén, la boleta debe tener de ancho una extensión total de 25,8 centímetros. Y de alto, cuando contuviera dos categorías (senadores y diputados), de 21,86 centímetros en total.

Para votar, los electores deberán dibujar una cruz en el casillero de su elección (uno por categoría), doblarla por el dorso y depositarla en la urna.