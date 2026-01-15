Río Negro abre licitaciones para comedores escolares en 5 ciudades: conocé los detalles

Del 15 al 21 de enero el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro llevará adelante la licitación de comedores escolares en diferentes localidades que no cuentan con convenios entre Municipios y la Provincia.

Las aperturas de sobres se realizará el martes 20 de enero para San Carlos de Bariloche, Catriel, Fernández Oro y Allen; el miércoles 21 será el turno para Roca, Villa Regina e Ingeniero Huergo.

Se trata de las ciudades que no cuentan con un convenio específico con el ministerio de Educación para realizar las prestaciones alimentarias. En el otro esquema, con aportes de la Provincia, son 32 los Municipios que se ocupan de las compras y administración de alimentos en las escuelas.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, la Secretaria de Administración Mónica Temprano, estimó que los chicos que reciben refrigerio y que asisten al comedor escolar en total «suman unos 75.900 alumnos«.

Estudiantes beneficiarios 75.900 Según el cálculo aproximado de la Secretaría de Administración.

Además, afirmó que los criterios que se tienen en cuenta para la adjudicación de las ofertas son fijados por la ANMAT y exigidos por nutricionistas. De esta forma se aseguran de que «estén con todas las condiciones dadas para poder poder adjudicar». Una vez cumplidos todos los requisitos, la Secretaria aseveró que «se adjudican los que cumplen a la menor la menor oferta, al menor precio».

Montos por localidad, insumos y controles de calidad: conocé los detalles

La inversión destinada a compra de alimentos asciende a $4.318 millones para Bariloche, $1.456 millones para Villa Regina, $1.312 millones para Roca, $929 millones para Allen y $423 millones para Huergo.

Los pliegos licitarios incluyen insumos para refrigerio como cajas de té, matecocido, azúcar, alimentos a base de cacao, mermeladas de frutas, escencia de vainilla, dulce de leche, galletas de arroz, edulcorante con stevia, leche en polvo y queso fresco.

También productos para los almuerzos que abarcan carne vacuna de distintos cortes, pollo fresco, filet de pechugas de pollo, carne de cerdo, huevos, fideos, harina, almidón de maíz, arroz, legumbres, avena, botellas de tomate, aceite de girasol, vinagre de manzana, levadura, sal, condimentos, pan rallado y queso rallado.

Los alimentos no perecederos deberán contener número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA). También tendrán que contener número de lote y asegurar un lapso de aptitud mínimo de 90 días a partir de la fecha de entrega y no requerir cadena de frío para su conservación. Además, deberán ser de la marca ofertada.

En cuanto a los alimentos perecederos, la empresa que realice el transporte y distribución de los productos deberá estar habilitada por la autoridad sanitaria según normativa vigente. Mientras que los comercios mayoristas donde se almacenen las mercancías, deberán estar ubicados en Río Negro y habilitados por el Ministerio de Salud de la Provincia o SENASA.

Otra de las exigencias para los proveedores es que la entrega se concrete en un lapso de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la Orden de Compra.

Los suministros que integren el servicio serán sometidos a controles de calidad establecidos por el la cartera sanitaria, mediante análisis realizados sobre muestras tomadas de forma aleatoria.

Además, la autoridad educativa provincial podrá realizar insepcciones en cualquier momento, incluso al momento de la entrega, y extraer muestras para análisis bromatológicos, químicos y microbiológicos.