Cipolletti avanza con la construcción de obras escolares en verano

Con una inversión millonaria, avanzan y se inician obras escolares en Cipolletti que abarcan desde refacciones y ampliaciones hasta la construcción de una nueva institución educativa, con el objetivo de mejorar la infraestructura en los diferentes niveles.

Una de las obras de mayor envergadura es la nueva escuela del Distrito Noreste, la cual avanza a buen ritmo y sumará siete aulas comunes, un aula taller, un taller polivalente, centro de recursos, gabinete, sala de profesores, sector de gobierno, sanitarios, office, depósitos y otras dependencias.

El edificio incluirá además un SUM con cocina, despensa y depósito. El presupuesto total supera los $1.400 millones.

También en la ciudad el 2 de enero inició la obra de la Escuela de Educación Básica para Adultos N° 3, donde se construirá un sanitario adaptado para personas con discapacidad y una rampa de acceso al patio. El presupuesto destinado a estos trabajos asciende a $38,7 millones y tiene un plazo de 60 días, según lo informado por el Ministerio de Educación de Río Negro.

Además, avanza la obra de la Primaria N° 199, que contempla la construcción de cocina, despensa, batería de sanitarios, depósitos y sala de docentes, entre otros espacios. La inversión prevista es cercana a los $18,9 millones con un plazo de 120 días a finalizar a principios de marzo.

En tanto, en la Primaria N° 33 desde octubre se realiza la refacción integral del laboratorio, la construcción de un nuevo sistema de desagües pluviales con bombeo en el patio de juegos y la reconstrucción del playón deportivo, con un presupuesto de $204,7 millones. Se prevé que los arreglos estén listo en un lapso de 120 días.

En la Escuela N° 285 se ejecuta una refacción integral del edificio con una inversión de $20,7 millones la cual comenzó el 9 de diciembre con un plazo estipulado de 60 días. Mientras que en la Escuela Laboral N° 4 se lleva adelante una ampliación edilicia cuyo presupuesto alcanza los $634,9 millones y estima que termine en 180 días.

Finalmente, en el CET N° 9 de Cipolletti se ejecutan trabajos de refacción de la cubierta de losa y la construcción de una nueva cocina con despensa, comedor y un baño, entre otras mejoras. Esta obra cuenta con un presupuesto de $357,5 millones.