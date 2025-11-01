Río Negro ajusta el mecanismo de auditorías a las licencias médicas de los estatales

Las auditorías médicas por parte de la empresa Dients comenzaron en septiembre del año pasado. Foto: Marcelo Ochoa.

El control de las auditorías de las licencias médicas incorporó ciertos ajustes, como la utilización de la telemedicina para la supervisión de los certificados de hasta tres días.

En septiembre se cumplió un año desde que la Provincia contrató a la empresa Dients para la fiscalización de las licencias médicas de corta duración en el personal del Poder Ejecutivo, que ronda los 55.000 estatales.

Entre sus estadísticas, la firma informó que en septiembre se solicitaron 48.310 días, de los cuales, 40.744 fueron por “razones de enfermedad del titular” y 7.566 fueron por “atención familiar”. Así, el 84 % de las ausencias se vinculan con afecciones del empleado y el 16 % de su familia.

Por su parte, las enfermedades más frecuentes son “faringitis aguda, angina, gastroenteritis, gripe, bronquitis, lumbalgias, cervicalgias, broncoespasmo, entre otras.

El 74% de las licencias otorgadas pertenecen al personal de Educación; puntualmente, el 62% son docentes. Luego, los trabajadores de Salud concentran el 10% y los policías rondan el 6%. El resto se divide entre Desarrollo Humano (2%), Ipross (2%), Senaf, Servicio Penitenciario, Gobierno, Seguridad y Justicia, y Desarrollo Económico.

Esta semana, un equipo de Dients estuvo en Viedma para reunirse con funcionarios de la Función Pública y de Educación, centrándose en un balance de la operatividad del sistema, y se incorporaron algunas modificaciones. Participaron la secretaria de la Función Pública, Tania Latra y el vocal del Consejo Provincial de Educación, Fabio Sosa.

Los ajustes -esencialmente- se relacionan con el personal de Educación, mayoritario, y además en el gobierno provincial ya se habían acordado adecuaciones con la conducción del gremio docente, a partir de reuniones previas.

Funcionarios de la Función Pública y Educación con representantes de la empresa definieron modificaciones al sistema de auditorías. Foto: Gentileza

Un planteo de la dirigencia de la Unter requería evitar controles en las licencias de corta duración (hasta tres días), que exigía incluso presencia en consultorios de Dients. El gremio transmitió que no “habrá citación presencial” mientras que en la Función Pública se precisa que se concentrarán en consultas de telemedicina.

Además, se revisaron plazos de respuestas de la empresa para que las solicitudes de licencias de corta duración tengan definiciones dentro de la jornada.

Por otra, se acordó que la documentación faltante en ocasión de la carga del pedido puede remitirse posteriormente a Recursos Humanos de Educación.

Otra flexibilización incorporada al mecanismo consiste en la autorización del día de atención o del día de viaje cuando los docentes deben trasladarse por atención médica a otra localidad.