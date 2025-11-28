Río Negro alquilará un helicóptero para combatir incendios por 6,9 millones de dólares

La Provincia alquilará un helicóptero que tendrá el triple de capacidad que los que habitualmente se usan para combatir incendios. Imagen ilustrativa/archivo

El gobierno de Río Negro lanzó una licitación pública para alquilar un helicóptero de grandes dimensiones para combatir el fuego de los incendios forestales durante este verano, con una inversión prevista en 6,9 millones de dólares, además de la contratación directa a la empresa Invap de un avión para el monitoreo y la detección de focos.

La temporada de incendios forestales está en marcha y con un inicio negativo por las temperaturas altas y la sequía, que avivan los focos -en casos como los últimos incendios del cerro Otto de Bariloche, son de presunto origen intencional y en otros de tipo ambiental-. Aún está latente en la Provincia el daño que provocó el fuego en febrero pasado en El Bolsón donde fueron arrasadas unas 3.700 hectáreas y sufrieron daños 150 viviendas.

Según el pliego al que accedió RÍO NEGRO, el helicóptero que la Provincia sumará al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) para su tarea en temporada de incendios tiene características especiales y una capacidad muy superior a las aeronaves que habitualmente se utilizan en la cordillera provistas por el Plan Nacional de Manejo del Fuego o Parques Nacionales, porque tendrá capacidad para 4.000 litros de agua y traslado de 15 brigadistas.

Es la primera vez que la Provincia sumará sus propios medios aéreos para el combate de incendios y prevé alquilar por 200 horas de vuelos durante 120 días (de diciembre a marzo) de un helicóptero Bi turbina 1.900 HP con helibalde de 4.000 litros.

El monto de la licitación, cuyos oferentes se conocerán el próximo lunes 1 de diciembre, es de 6.928.200 dólares a una razón de 15.140 dólares la hora de vuelo, incluyendo la tripulación.

La Provincia de Neuquén también anunció este mes una inversión millonaria para sumar medios aéreos en la temporada de incendios, en su caso son tres aviones y un helicóptero (de menores dimensiones que las que pretende Río Negro) por unos 16 millones de dólares.

Un avión observador y tecnología con IA

En paralelo, el Splif inició los trámites administrativos para la contratación de 200 horas de vuelo de un avión observador equipado con cámaras térmicas, con capacidad para transmitir en tiempo real las imágenes, que pertenece a la empresa Invap, por un costo de 372.000 dólares.

Además está en curso la contratación de tecnología con inteligencia artificial para los centros de monitoreo. Se planea adquirir la plataforma Orora Tech que ofrece un servicio especializado de teledetección de incendios forestales, de día y de noche, con y sin humo. El costo es de 1.500 millones de pesos para un servicio de doce meses.

Las exigencias para la proveedora del helicóptero

La licitación que lanzó esta semana la subsecretaría de Compras y Suministros, establece que el helicóptero será destinado al Splif y exige que la empresa que provea el medio aéreo para combatir los incendios forestales debe tener certificaciones emitidas por la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), debe ser propiedad de la empresa o acreditar el derecho de uso y goce o bien contar con contrato de alquiler.

Los pilotos deberán tener licencia y experiencia de al menos 50 horas de vuelo en el combate de incendios además de 4 años de experiencia de la aeronave en vuelos en zonas de montaña. También se exige que el equipamiento cuente con seguimiento satelital para un monitoreo en tiempo real y establece penalidades de la Provincia a la proveedora en caso de incumplimientos.

Las características del helicóptero

El detalle respecto de las características del helicóptero para combatir incendios forestales señala que debe tener capacidad de traslado como mínimo de 15 brigadistas más los dos pilotos; un motor turbina bimotor con potencia de 1.900 HP y una autonomía de vuelo a máxima carga igual o mayor a 2 horas, con un alcance no menos a 600 kilómetros.

La aeronave debe tener cabina cerrada con amplio acristalamiento para optimizar la visibilidad en operaciones de observación y patrullaje; tener parabrisas resistente a impactos de objetos externos y las puertas removibles, preferentemente configuradas para operaciones especiales.

La capacidad de carga externa, con el helibalde, debe ser de 4.000 litros con linga larga de 200 pies.