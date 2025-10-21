Río Negro amplía a 15 años el bono fiscal para inversiones industriales y productivas

El Gobierno de Río Negro amplió de 10 a 15 años el plazo máximo del bono fiscal previsto en el Régimen de Promoción Económica e Industrial aprobado en diciembre del 2024, con el objetivo de adecuar «a los tiempos de amortización propios de cada proyecto de inversión».

La medida fue oficializada mediante a través de un decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a los ministros de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, y de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banalcoy.

La disposición modifica el artículo 8° del decreto reglamentario del régimen, que había sido establecido por la Ley N° 5.766 y sancionada en diciembre de 2024.

En los considerandos, el texto indica que “resulta necesario adecuar los plazos de utilización de la figura del bono fiscal a los tiempos de amortización propios de cada proyecto de inversión”, y que la modificación se realiza “en concordancia con las posibilidades del fisco para sostener su política promocional”.

El decreto también señala que los beneficios deberán “guardar relación entre el esfuerzo fiscal, la inversión a realizar, la generación de empleo y el impacto en la cadena de proveedores provincial”.

Con la nueva redacción, el bono fiscal podrá ser transferible y se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor, conforme al cronograma que establezca la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ARTRN).

La norma establece además que la ARTRN será responsable de dictar la reglamentación complementaria necesaria para la implementación del beneficio y su fiscalización.

Régimen de Promoción Económica e Industrial en Río Negro

La Ley N° 5.766 establece el Régimen de Promoción Económica e Industrial en todo el territorio de la Provincia de Río Negro. Su objetivo principal es “contribuir al desarrollo, la modernización y la mejora de competitividad de la industria” mediante incentivos a la inversión, la calidad, la innovación y el impulso de agrupamientos industriales.

Pueden acceder al régimen personas humanas o jurídicas que presenten proyectos de inversión y cumplan con requisitos específicos, como radicarse en la provincia, ampliar su capacidad productiva en al menos un 50%, instalarse en parques industriales registrados, o estar lideradas por mujeres o jóvenes empresarios. También se incluyen desarrolladores de parques industriales, logísticos o sustentables.

Entre los beneficios destacados se encuentra el bono fiscal, que puede alcanzar hasta el 20% de la inversión base y hasta el 40% en el caso de empresas lideradas por mujeres.

La norma también contempla exenciones o reducciones de tributos provinciales por hasta 15 años, estabilidad fiscal por hasta 10 años, acceso preferencial a inmuebles del Estado, adjudicación de tierras fiscales, tarifas especiales en medios públicos, prioridad en licitaciones provinciales y gestión de avales para la adquisición de equipamiento.