Reforma del BCRA: cuál es el cambio clave que introdujo el Senado y obliga al proyecto a volver a Diputados

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), impulsado por el presidente Javier Milei, fue aprobado con modificaciones en el Senado. Al sufrir cambios vinculados a la gobernanza de la entidad monetaria, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión final.

Cabe recordar que el texto original ya había recibido media sanción en la Cámara baja durante agosto, con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

Cuál es el cambio que se introdujo en la reforma del Banco Central

Durante la discusión sobre los cambios en el Banco Central, se acordó modificar el procedimiento para designar y remover a sus autoridades. La novedad fue informada por el senador de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, tras consensuar con los distintos bloques de la Cámara alta.

Según lo estipulado, el presidente y los directores de la entidad monetaria tendrán mandatos de seis años y su nombramiento requerirá la aprobación del Senado por mayoría absoluta.

El artículo 3 del texto original establecía motivos concretos para una eventual destitución, entre ellos una falta grave y evidente en el cumplimiento de las funciones. Esa acusación ahora deberá estar respaldada por hechos determinados y verificables.

El procedimiento previsto exigía que el Ejecutivo dicte un decreto y solo bastaba cono que ambas cámaras del Congreso lo avalen con una mayoría de dos tercios, respectivamente, para que se haga efectiva la medida. T

A su vez, se suprimía la intervención de la comisión bicameral creada en 2010. En la redacción también se le quita al Poder Ejecutivo la facultad de remover unilateralmente a las autoridades monetarias. En adelante, cualquier decisión deberá responder a las causales establecidas y acreditar la falta invocada.

Por último, con las nuevas modificaciones queda sin efecto la presencia de un delegado del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio del Banco Central. Asimismo, se elimina la obligación de que la entidad emita un dictamen previo sobre el impacto del endeudamiento externo en la balanza de pagos. El Gobierno considera que este paso resulta irrelevante para las decisiones finales y representa una mera exigencia administrativa.

Como el proyecto ya contaba con media sanción de Diputados, la incorporación de este nuevo mecanismo obligará a que la Cámara baja vuelva a tratar la iniciativa. deberá aceptar las modificaciones del Senado para que la reforma quede sancionada o insistir con la redacción original.

Otras claves de la reforma del Banco Central

La propuesta de reforma de la Carta Orgánica busca reestructurar de manera profunda el marco normativo de la máxima autoridad monetaria del país.

El objetivo principal planteado por el Poder Ejecutivo es reforzar la autonomía de la institución, limitando drásticamente el financiamiento directo al sector público para erradicar la emisión monetaria sin respaldo y controlar la inflación a largo plazo.

Entre sus puntos centrales, el proyecto prohíbe de forma explícita al Banco Central otorgar adelantos transitorios o brindar asistencia financiera al Tesoro Nacional y a las provincias.

Con estas restricciones, se procura eliminar el uso de la emisión monetaria como vía para cubrir el déficit fiscal. Así, la iniciativa busca forzar un esquema de disciplina fiscal sostenida e impulsar la transparencia en las operaciones financieras del Estado.

Con información de Infobae