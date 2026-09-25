MasterChef Celebrity todavía no empezó y ya tuvo su primer cruce: «Arrancamos mal»

Las grabaciones de MasterChef Celebrity ya empezaron a dejar momentos de tensión antes de su llegada a la pantalla. China Ansa confirmó que tuvo diferencias con Elizabeth “La Negra” Vernaci durante uno de los desafíos y reveló qué ocurrió cuando tuvieron que cocinar juntas.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity todavía no debutó en Telefe, pero puertas adentro de las cocinas ya se produjo uno de los primeros cruces entre sus participantes. Las protagonistas fueron China Ansa y Elizabeth “La Negra” Vernaci, quienes tuvieron que trabajar juntas durante una prueba y no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo resolverla.

Fue la propia Ansa quien confirmó el episodio después de ser consultada por un cronista de Intrusos. Lejos de negar las versiones que circulaban sobre una discusión, admitió que el comienzo del trabajo con Vernaci estuvo marcado por las diferencias.

“La Negra arrancó un poco nerviosa y yo quise imponer alguna actitud mía, una decisión. Arrancamos mal, terminamos bien”, reconoció.

Según informó Infobae, el cortocircuito se produjo durante una prueba en la que ambas debían cocinar juntas y las diferencias aparecieron cuando llegó el momento de decidir cómo encarar la preparación.

Qué pasó entre China Ansa y la Negra Vernaci en MasterChef Celebrity

Ansa explicó que el problema no habría sido provocado por una situación puntual, sino por el choque entre dos personalidades fuertes que querían llevar el desafío en direcciones diferentes.

“Quisimos charlar y teníamos distintas formas de conversar”, contó la periodista al recordar la grabación.

Para graficar la situación, explicó que mientras una proponía una alternativa, la otra quería exactamente lo contrario. “Yo te digo blanco, me decís negro”, resumió sobre la dificultad que tuvieron para llegar a un acuerdo.

La periodista también reconoció que ambas pretendían imponer su criterio sobre la preparación: ella quería avanzar con su propia idea y Vernaci pretendía hacer lo mismo con la suya.

Pese al momento de tensión, Ansa buscó bajarle el tono al episodio y dejó en claro que lograron superar las diferencias antes de finalizar la jornada.

Incluso se tomó con humor las posibles repercusiones de haber contado públicamente lo ocurrido. “La Negra me va a matar”, lanzó entre risas.

Cuándo empieza MasterChef Celebrity

El episodio se conoció en plena cuenta regresiva para el regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe, nuevamente con Wanda Nara al frente de la conducción.

La nueva edición reunirá a 24 famosos en las cocinas y tendrá cambios importantes en el jurado. Maru Botana ocupará el lugar que dejó Donato De Santis y se sumará a Damián Betular y Germán Martitegui.

Las primeras grabaciones ya comenzaron y, por lo que anticipó China Ansa, la convivencia y los desafíos en equipo podrían convertirse en otro de los ingredientes fuertes de la temporada.

Ahora quedará por conocer cómo se verá en pantalla el cruce entre Ansa y Vernaci y cuánto del enfrentamiento quedó registrado por las cámaras.