Wanda Nara debuta como actriz: salió el tráiler de su película y sorprendió la trama

Wanda Nara suma una nueva faceta a su carrera y se prepara para desembarcar en la pantalla grande. Se conoció el tráiler oficial de “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica que protagoniza junto a Agustín Bernasconi y que llegará a los cines argentinos el próximo 22 de octubre.

Mientras se prepara para ponerse nuevamente al frente de MasterChef Celebrity, Wanda Nara tiene otro estreno en camino. Esta vez será lejos de la conducción: la empresaria hará su debut como protagonista de una película y ya mostró las primeras imágenes del proyecto.

Se trata de “¿Querés ser mi hijo?”, una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny que Wanda filmó durante varias semanas en Uruguay junto a Agustín Bernasconi.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la película llegará a las salas de todo el país el 22 de octubre, mientras que el tráiler difundido en las últimas horas permitió conocer más detalles del particular personaje que interpretará la conductora.

De qué trata “¿Querés ser mi hijo?”, la primera película de Wanda Nara

En la ficción, Wanda se pone en la piel de Lucía, una mujer de 42 años cuya vida cambia abruptamente después de descubrir que su pareja, con quien llevaba 15 años de relación, le es infiel.

La separación no será su único problema: también pierde su trabajo y termina regresando al departamento en el que vivía cuando era soltera para intentar empezar nuevamente.

Allí aparece Javier, interpretado por Agustín Bernasconi, un vecino de 22 años amante de las fiestas con quien inicialmente tendrá una relación marcada por los enfrentamientos.

Sin embargo, una oportunidad laboral llevará a Lucía a tomar una decisión inesperada. Durante una entrevista para conseguir el trabajo que desea, miente y asegura que tiene un hijo de 22 años.

El engaño se complica cuando debe presentarse a un encuentro de la empresa acompañada por su supuesta familia. Sin demasiadas alternativas, le propone a Javier que se haga pasar por su hijo a cambio de permitirle realizar todas las fiestas que quiera.

Lo que comienza como un acuerdo por conveniencia termina tomando otro rumbo: entre Lucía y Javier surge una atracción y ambos comienzan un romance pese a los 20 años de diferencia que existen entre ellos.

Cuándo se estrena la película de Wanda Nara

“¿Querés ser mi hijo?” llegará a los cines argentinos el jueves 22 de octubre y marcará formalmente el debut cinematográfico de Wanda Nara como protagonista.

El elenco se completa con Jean Pierre Noher y Charo López, mientras que la dirección está a cargo de Hernán Guerschuny.

La película fue rodada durante aproximadamente tres semanas en Montevideo, Uruguay, y es una adaptación de una comedia mexicana estrenada en 2023.

Wanda ya comenzó a promocionar el proyecto en sus redes sociales y compartió el tráiler junto con la fecha de lanzamiento. Así, octubre tendrá a la mediática en dos frentes muy diferentes: al frente de MasterChef Celebrity en televisión y como protagonista de una comedia romántica en los cines.