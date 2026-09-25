Cazzu y su hermana cantaron con Soledad y Natalia Pastorutti: qué clásico del folklore reversionaron

Cazzu volvió a mostrar su conexión con el folklore y esta vez lo hizo en familia. La cantante jujeña y su hermana Florencia Cazzuchelli se unieron a Soledad y Natalia Pastorutti para grabar una nueva versión de un clásico de los hermanos Carabajal.

Dos pares de hermanas, cuatro voces y una canción profundamente ligada a la música popular argentina. Cazzu y Florencia Cazzuchelli se encontraron con Soledad y Natalia Pastorutti para protagonizar una de las nuevas entregas de Casa Sole, el proyecto con el que la artista de Arequito recupera canciones emblemáticas y las reinterpreta junto a invitados de diferentes estilos y generaciones.

La canción elegida fue “Alma de rezabaile”, clásico de los hermanos Carabajal. En esta oportunidad, la propuesta dejó de lado grandes despliegues para concentrarse en las voces, los bombos y el clima de una reunión alrededor del folklore.

Según informó TN, las cuatro artistas se reunieron para una interpretación íntima en la que cada una aportó su identidad vocal, mientras Cazzu volvió a acercarse a un género que viene ganando cada vez más espacio dentro de su propuesta artística.

Cazzu y su hermana Florencia se unieron a Soledad y Natalia Pastorutti

La particularidad del encuentro estuvo también en la historia familiar de sus protagonistas. Soledad y Natalia construyeron buena parte de sus primeros años sobre los escenarios juntas, mientras que Cazzu y Florencia, aunque siguieron caminos diferentes, comparten desde chicas el vínculo con la música y sus raíces jujeñas.

Para presentar la colaboración, Soledad explicó que la intención de este capítulo de Casa Sole era recuperar el espíritu de una sobremesa de domingo, cerca de un fogón y entre bombos y chacareras.

La elección de Cazzu tampoco fue casual. La artista nacida en Jujuy, identificada durante años principalmente con el trap y la música urbana, viene profundizando su acercamiento a los sonidos latinoamericanos y al folklore argentino.

Esa búsqueda quedó especialmente expuesta en Latinaje, su último proyecto discográfico, donde incorporó elementos y sonoridades alejadas del trap con el que alcanzó popularidad internacional.

Cazzu y Soledad ya habían cantado juntas en Cosquín

El nuevo lanzamiento no representa el primer encuentro musical entre Cazzu y Soledad. A comienzos de 2026, la jujeña fue una de las invitadas al histórico espectáculo con el que la cantante de Arequito celebró sus 30 años de carrera en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Ahora decidieron llevar ese cruce un paso más allá incorporando a sus respectivas hermanas.

El resultado fue una nueva versión de “Alma de rezabaile”, lanzada oficialmente este 24 de septiembre como parte de Casa Sole y disponible también en las plataformas musicales.

Para Soledad, además, el encuentro llega en un año particularmente simbólico: se cumplen tres décadas de aquella presentación en Cosquín que en 1996 transformó su carrera y la convirtió en una de las grandes figuras populares del folklore argentino.

Esta vez, la fórmula que marcó aquellos primeros años de las Pastorutti encontró un inesperado espejo: Soledad y Natalia frente a Cazzu y Florencia, cuatro mujeres y dos generaciones reunidas alrededor de una misma canción.