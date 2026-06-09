Río Negro cambió las reglas de Suelo Urbano: más controles y nuevas condiciones para lotes con servicios

La nueva reglamentación redefine cómo deberán ejecutarse y controlarse los proyectos de urbanización en Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

El Gobierno de Río Negro aprobó una nueva reglamentación para el programa provincial «Río Negro Suelo Urbano«, que está destinado a la construcción de servicios e infraestructura en loteos.

La modificación fue oficializada mediante el Decreto 570/26 firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y reemplaza la reglamentación vigente desde 2021.

El nuevo esquema incorpora mayores controles urbanísticos, exigencias técnicas para los proyectos, un sistema más detallado de cuotas y nuevas restricciones para acceder al programa.

Uno de los cambios más relevantes es que no podrán acceder quienes tengan imputación firme o condena por usurpaciones o tomas de tierras públicas y privadas desde la sanción de la Ley K 5.474.

Más planificación y control sobre los proyectos

La nueva reglamentación pone el foco en la planificación urbana y la infraestructura básica de los desarrollos.

El programa Río Negro Suelo Urbano busca financiar y promover la generación de lotes con servicios como agua potable y energía eléctrica, mediante obras de infraestructura acordadas con municipios y otros organismos.

En ese marco, el nuevo decreto establece que ningún proyecto podrá avanzar sin un «Plan Maestro de Infraestructura Básica«, requisito obligatorio antes de emitir certificados urbanísticos y dominiales.

Según el texto oficial, la medida apunta a evitar problemas de escrituración, demoras en la entrega de lotes y urbanizaciones sin servicios suficientes o con fallas de planificación.

Además, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) tendrá mayores facultades para supervisar proyectos, coordinar organismos técnicos y controlar la ejecución de obras.

Cómo funcionará el sistema de cuotas

Otro de los cambios centrales es la implementación de un sistema de recupero de costos vinculado a los ingresos familiares.

Las cuotas estarán atadas al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y variarán entre el 5% y el 50% según el nivel de ingresos del grupo familiar adjudicatario.

El decreto también establece que, cuando las tierras pertenezcan al Estado provincial, el valor de los lotes será uniforme en todo Río Negro.

Qué es Río Negro Suelo Urbano

El Programa Provincial Río Negro Suelo Urbano fue creado para facilitar el acceso al suelo urbano mediante la generación de lotes con servicios.

La iniciativa prevé poner a disposición al menos 12.000 lotes en cinco años a través de un trabajo articulado con municipios, cooperativas, mutuales, sindicatos e instituciones.

El esquema funciona a través de dos herramientas principales:, el Banco de Tierras, destinado a registrar inmuebles disponibles para urbanización y el Registro de Demanda, donde las familias pueden inscribirse para acceder a los proyectos.

La autoridad de aplicación del programa es el IPPV.