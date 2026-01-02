Río Negro cerró 2025 con más controles laborales y 26 mil trabajadores relevados

«Estos números no son solo estadísticas: detrás de cada fiscalización hay trabajadores y trabajadoras concretas». Con esa definición, la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, sintetizó el balance de un año marcado por el refuerzo de los controles laborales en toda la provincia.

El informe de gestión de la Subsecretaría de Fiscalización, Sumarios y Multas expone que durante 2025 se realizaron más de 5.500 fiscalizaciones en distintos puntos del territorio rionegrino. Ese despliegue permitió relevar a 26.479 personas trabajadoras en actividades económicas diversas.

Del total de intervenciones, 3.070 correspondieron a inspecciones en Seguridad e Higiene y otras 2.378 a fiscalizaciones laborales. Según el balance oficial, ese esquema consolidó una cobertura efectiva y fortaleció la presencia del Estado en los lugares de trabajo.

Uno de los ejes destacados del año fue el cumplimiento del convenio con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En ese marco, Río Negro no solo alcanzó sino que superó la meta anual acordada, con más de 4.000 fiscalizaciones vinculadas a la prevención de riesgos laborales.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo indicó que avanzó en la mejora de sus procesos administrativos. A diferencia de 2024, cuando los plazos de carga eran más extensos, en 2025 el promedio se redujo y las actuaciones se incorporaron a los sistemas dentro de los cuatro días posteriores a cada fiscalización.

Para Avilez, el balance refleja una decisión política sostenida. «Cada fiscalización es una herramienta de política pública. No se trata solo de controlar, sino de ordenar el sistema laboral, prevenir riesgos y garantizar que el trabajo se desarrolle con derechos», afirmó.

La funcionaria remarcó además que el rol del Estado va más allá de la sanción. «Cuando el Estado llega a los lugares de trabajo, no llega para mirar desde afuera, llega para cuidar, para corregir desigualdades y para construir condiciones más justas», concluyó, en línea con los lineamientos del gobernador Alberto Weretilneck.