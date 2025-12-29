Las empresas públicas de Río Negro con inyección de fondos

ARSA tiene 1094% más de fondos estatales previstos para el 2026 por el crédito CAF para obras de infraestructura. Archivo

Las empresas públicas de Río Negro tendrán una fuerte inyección de recursos del tesoro provincial y créditos internacionales a raíz del financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) principalmente hacia Aguas Rionegrinas que tendrá una variación interanual del 1094% en su presupuesto proveniente de las arcas del Gobierno.

El Presupuesto 2026 para las empresas públicas tiene una marcada diferencia con los ejercicios anteriores y eso se da porque el Gobierno entre el 2024 y 2025 consolidó la transformación de las sociedades del estado en sociedades anónimas, mayoritariamente con un único propietario que es la Provincia de Río Negro, en cumplimiento con el decreto 70/2023 del presidente Javier Milei.

Por esta modificación en la proyección de gastos del Gobierno, solo se incluye los montos que se destinarán a las empresas de Rentas Generales y financiamiento CAF y esa variación representa un 234% más (64.632.346.240 pesos) respecto de la proyección del ejercicio 2025.

ARSA tiene la mayor variación interanual

Aguas Rionegrinas tiene el mayor incremento presupuestario de recursos del Estado y esto se debe a que la empresa es destinataria de una enorme porción del crédito CAF destinado a obras de infraestructura de agua y saneamiento. De este modo, la empresa que conduce Javier Iud prevé recibir de estos recursos unos 43.392.907.754 pesos en el transcurso del 2026, un 1094% más que lo presupuestado para el presente ejercicio.

“Este crecimiento está directamente relacionado con la priorización de obras de infraestructura”, destaca el mensaje del gobernador Alberto Weretilneck que acompaña el Presupuesto 2026 debatido en la última sesión extraordinaria de la Legislatura y defendido como miembro informante por la legisladora Soraya Yahuar.

Profarse necesita menos recursos del Estado

Un dato llamativo de la proyección es que hay una empresa, el laboratorio de medicamentos Profarse, que tiene una variación interanual negativa con la reducción del -52% de recursos obtenidos de las arcas provinciales, cifrado en 100 millones de pesos.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó esta situación como positiva: “No se trata de un recorte de los aportes del tesoro provincial, sino una proyección de una mejor ecuación financiera del propio laboratorio, una mejora en las ventas para hacerse autosustentable”.

Profarse fabrica medicamentos para la red de hospitales de la provincia. Archivo

Thalasselis destacó que el Profarse, en el primer cuatrimestre del 2025 requirió 210 millones de pesos de aportes del tesoro y posteriormente no volvió a recibir auxilio financiero. De esa cifra se parte para proyectar la caída a la mitad de los fondos demandados a Rentas Generales.

El ministro recordó que el laboratorio con sede en Viedma sufrió la caída del contrato en 2024 con el ministerio de Salud de la Nación por la provisión del suplemento de hierro Fierritas, que elaboró durante un período. En ese período los aportes del Estado provincial para la subsistencia de la empresa fueron del orden de los 565 millones de pesos. Actualmente, Profarse tiene como clientes al ministerio de Salud de Río Negro y el Ipross para la provisión de medicamentos que no tienen alta complejidad de producción, pero sí alta demanda por tratarse de analgésicos, antidiabéticos, antiparasitarios, entre otros.

El aporte estatal a otras sociedades

En el Presupuesto 2026 el ranking de empresas de la Provincia con mayor demanda de recursos estatales, luego de ARSA que insume el 67% del total, continúa con el Tren Patagónico que proyecta unos 14.225 millones de pesos del tesoro, lo que significa un 37% más respecto de lo que demandó en 2025.

Tren Patagónico S.A requerirá ayuda para solventar parte de los costos de la compra de una nueva locomotora, por un total de 1.082.899 dólares y dejará un saldo de 541.449 dólares para el ejercicio 2027. También pedirá auxilio a las arcas provinciales para inversiones necesarias para el mantenimiento del material rodante y la infraestructura de vías.

Tren Patagónico compra otra locomotora. Imagen ilustrativa

Otra firma que demandará ayuda para inversiones de infraestructura será Transcomahue S.A con 2.445 millones de pesos, lo que significa un 57% más del 2025. Los fundamentos de esta proyección hablan de “garantizar las inversiones necesarias para la expansión y el mantenimiento de las líneas de transporte de energía de alta tensión, pieza clave para el desarrollo energético e industrial provincial”.

Canal 10, la empresa público de medios de comunicación de la Provincia, mantiene su alta dependencia de los recursos del tesoro y demandará 4.071 millones de pesos en el próximo año, un 30% más que en el período actual.

Con cifras muy por debajo están Emforsa, la empresa forestal de la provincia que demandará 269 millones de pesos e Hiparsa, que está en etapa de liquidación, con 126 millones de pesos destinado solo a gastos del personal mínimo que tiene y otras cuestiones administrativas.

En la proyección para el 2026 no figuran otras empresas estatales que ya transformadas en sociedades anónimas no demandan fondos provinciales para su operatividad, como lo son Invap y Altec, que cambiaron su conformación social entre fines de 2024 y principios de 2025.